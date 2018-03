Buscamos un transporte público digno para los chihuahuenses: Laura Marín

La Diputada del PAN en el Congreso local, Laura Marín Franco, expuso en el pleno que sí se han escuchado a los concesionarios del transporte público en la conformación de la nueva Ley del Transporte para el estado, e instó a los demás Diputados y Diputadas a involucrarse en los trabajos de las Comisiones desde el principio y no sólo cuando pueden sacar provecho político.



“Los Diputados tenemos la obligación de conocer los temas desde el inicio y no venir a esta alturas a decir que no se ha tomado en cuenta la opinión de los concesionarios, cuando yo he tenido en lo personal reuniones, tanto en Ciudad Juárez como aquí en Chihuahua y hemos llegado a acuerdos”, dijo la legisladora ante la intervención de legisladores en el pleno, y agregó “primero hay que leer de qué se trata la iniciativa y reforma que estamos trabajando”.



Marín Franco señaló que la reforma a la Ley del Transporte no pretende perjudicar a los concesionarios, quienes han sido tomados en cuenta para la elaboración de la ley, de igual manera que se ha escuchado a los usuarios del transporte para poder contar con una ley que beneficie a todos los chihuahuenses.



“Esta reforma no quiere perjudicar al concesionario… les damos las herramientas para que sí compren unidades nuevas y que le den buen servicio al usuario”, manifestó.



Apuntó que la Ley que se está trabajando otorga beneficios a los concesionarios para que obtengan nuevas unidades en el tiempo pactado con ellos mismos. Un cálculo que se realizó para que puedan pagar las unidades y obtener ganancias.



Finalmente la legisladora comentó que tienen la misión de contar en el estado de Chihuahua con un transporte público digno para la ciudadanía. 27/03/2018