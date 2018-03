7 de cada 10 familias viven algún tipo de violencia en vacaciones: PT Actualmente pasar tiempo en familia durante vacaciones es sinónimo de discusiones



Preocupado por la alta tasa de violencia intrafamiliar que se desata en el periodo vacacional, el Partido del Trabajo lanza una alerta a la población para que estén atentos a los indicios de agresividad en sus hogares.



Hiram González Cruz, Coordinador del Sectorial de la Diversidad del PT, consideró que en donde la mayoría de los casos, los padres están muy ocupados todo el día en proveer, la familia está atareada y se olvidan de la convivencia, la recreación, la comunicación y los intereses comunes.



Dentro del mismo contexto, detalló que según las estadísticas del Centro de Intervención en Crisis A.C siete de cada diez familias viven algún tipo de violencia, lo cual es alarmante.



“Cuando se presenta una situación crítica en el seno familiar, ahora se ha optado por los actos violentos inmediatamente, en vez de decidir por los acuerdos mediante la comunicación”, dijo.



Añadió que las personas no están acostumbradas a estar juntas por lo que durante las vacaciones se ven defectos que diariamente no les molestan, aficiones que no comparten, y se asumen roles que no les gustan.



“Se dice que los ciudadanos tenemos una tendencia a la intolerancia y a la violencia, por lo que si seguimos con esta actitud será muy difícil alcanzar un estado permanente de paz, diariamente se ven actos de extrema violencia en el estado, ejecuciones, robos y asaltos en la ciudad”, enfatizó.



Para concluir, invitó a los chihuahuenses a reflexionar, ya que esta época es una oportunidad para repensar las políticas públicas gubernamentales establecidas y las formas de convivencia familiar. 28/03/2018