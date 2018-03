Invita Malaxechevarría a disfrutar de las vacaciones de manera responsable

El presidente de la Comisión de Protección Civil en el Congreso local, Javier Malaxechevarría, invitó a todos los chihuahuenses a disfrutar de las vacaciones de Semana Santa de manera responsable para que los turistas puedan regresar a casa sin ningún problema o contratiempo.



El Diputado de Acción Nacional emitió una serie de recomendaciones generales para los turistas que piensan salir este periodo vacacional en automóvil:



-Cerciorarse que los vehículos estén en perfectas condiciones antes de partir, y llevar todas las herramientas y refacciones necesarias

-Todos los tripulantes deben utilizar cinturón de seguridad

-El conductor no deberá usar teléfono, ni otro tipo de aparato que lo distraiga mientras conduce. Tampoco deberá manejar cansado, desvelado o bajo el influjo del alcohol

-Respetar los señalamientos de tránsito



Para los que pretenden visitar balnearios o cuerpos de agua, el legislador recomendó vigilar en todo momento a los menores, no ingresar en estado de ebriedad y usar salvavidas.



Recordó a los viajeros que antes de salir cierren llaves de agua, tanques de gas, puertas y ventanas de sus hogares y desconecten aparatos electrodomésticos.



Finalmente invitó a los turistas a conducirse con responsabilidad en este periodo vacacional al colocar la basura en su lugar, no tirar colillas de cigarro encendidas, no hacer fogatas en lugares prohibidos y reportar cualquier accidente al 911. 28/03/2018