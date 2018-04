¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Medio Nublado Máxima 21° Mínima 7° Domingo 01 de Abril Entra en vigor este Domingo el Horario de Verano 2018 El domingo día 1 de Abril, se adelanta 1 hora, a las 2:00 a.m. serán las 3:00 a.m. (Excepto Sonora y Quintana Roo que no utilizan horario de verano).

Este Domingo 1 de abril entra en vigor el Horario de Verano en la mayor parte de Mexico, por lo que se recuerda a la población en general adelantar una hora los relojes el sábado por la noche antes de irse a dormir, para iniciar actividades con el nuevo horario.



De acuerdo con la Secretaría de Energía (Sener), dicha medida se aplica en México desde 1996 e inicia el primer domingo de abril y concluye el último domingo de octubre, periodo en el que se registra una mayor insolación en el país.



Según estudios del Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), con la participación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), la aplicación del Horario de Verano en el 2017 generó un ahorro de 885.70 gigawatts hora (GWh).



Tal cantidad es equivalente al consumo de 7.78 millones de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas encendidas durante un año las 24 horas del día.



Con el Horario de Verano en el 2017 se evitó el consumo de energía primaria equivalente a 1.13 millones de barriles de petróleo.



El domingo 11 de marzo se realizó el cambio de horario en 33 municipios del norte de México de la franja fronteriza con EEUU: Tijuana, Mexicali, Ensenada, Playa Rosarito y Tecate, en Baja California; Juárez, Ojinaga, Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides y Praxedis G. Guerrero, en Chihuahua, y Acuña, Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Zaragoza, Nava y Ocampo, en Coahuila. También Anáhuac y Los Aldama, en Nuevo León; Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo y Valle Hermoso, en Tamaulipas Sonora no aplica el cambio horario de la zona norte y mantiene un único horario todo el año.



31/03/2018

