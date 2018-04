Declara Comisión de Quejas y Denuncias improcedentes medidas cautelares contra PAN por spots en los que aparece el Gobernador de Chihuahua

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y MORENA, en contra del Partido Acción Nacional (PAN) por la difusión de los promocionales “ENDLN” (radio) y “ENDLNT” (televisión), así como el denominado “ENDJLS”, en radio y televisión, en los que participa Javier Corral Jurado, Gobernador del estado de Chihuahua, al privilegiarse la libertad de expresión del funcionario público, ya que el hecho de que tenga tal calidad no lo priva de su derecho de ser militante o simpatizante de un partido político y expresar su opinión respecto del partido o su candidato, porque su imagen y voz aparecen en spots pautados por el PAN como parte de los tiempos del Estado a los que tiene derecho en el marco del proceso electoral en curso, y no se trata de tiempo adquirido por otra vía.



En sesión extraordinaria urgente, con el voto unánime de las Consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del Consejero Benito Nacif, la Comisión precisó que, en el caso específico, la sola aparición de servidores públicos en los spots de los partidos políticos no constituye, en sí misma, una vulneración a los principios de equidad e imparcialidad previstos en el artículo 134 constitucional, aunado a que la participación del servidor público denunciado en los mensajes de radio y televisión de Acción Nacional forma parte de su estrategia de comunicación.



La solicitud de medida cautelar formulada por el PRI (en lo particular) denunciaba también la aparición de Miguel Ángel Mancera Espinosa; y sobre esta persona, se precisó que solicitó licencia definitiva al cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México previo al inicio de la vigencia de los materiales denunciados (1 de abril de 2018), por lo que su participación en los mismos no actualiza tampoco la supuesta vulneración al principio de imparcialidad y neutralidad que deben observar los servidores públicos.



Improcedentes medidas cautelares contra PRI



Durante la misma sesión, la Comisión declaró la improcedencia de las medidas cautelares solicitadas por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra del PRI y su candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, por la difusión de los promocionales de radio y televisión “Mikel Seguridad” y “Mikel Movilidad” en los que, a juicio del quejoso, se formulan expresiones calumniosas en contra de ese instituto político y a sus militantes.



Por unanimidad de votos, la Comisión precisó que en el caso del spot “Mikel Seguridad”, su difusión en radio y televisión ya no está vigente, por lo que se trata de actos consumados.



Respecto del promocional “Mikel Movilidad”, se señaló que como parte de un estudio preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, las expresiones denunciadas y que forman parte del contenido del spot, no pueden ser consideradas como calumniosas sino como críticas fuertes al Gobierno (de la Ciudad de México) que, en 20 años, desde la perspectiva del emisor del mensaje, no ha cumplido con las expectativas de movilidad y disminución de tránsito vial en la entidad, elementos que deben estar amparados bajo la libertad de expresión. 02/04/2018