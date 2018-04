Investigadores mexicanos buscan alternativas contra virus del papiloma humano Los investigadores simularon la infección de VPH a través de un modelo conocido como pseudovirus, los cuales son estructuras muy similares al virus natural y tienen la capacidad de imitar todo el proceso de infección.

Con el fin de crear una alternativa a la vacuna para evitar la infección del virus del papiloma humano (VPH), científicos mexicanos investigan si los aptámeros, ácidos nucléicos de cadena sencilla de ADN o RNA, son una herramienta efectiva contra esta enfermedad.



"Los aptámeros son una herramienta eficaz para inhibir la infección de VPH tipo 16 en modelos celulares", dijo en un comunicado Diana Gabriela Valencia Reséndiz, investigadora del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).



Esto podría ser útil para desarrollar nuevos geles vaginales, espermicidas y condones, que al utilizarlos eviten la infección por este virus que se asocia a más del 50 % de los casos de cáncer cervical.



La investigación, realizada en el Departamento de Genética y Biología Molecular del Cinvestav y a cargo de Luis Marat Álvarez Salas, demostró que los aptámeros tienen la capacidad de inhibir la infección debido a que se unen fuertemente al VPH16.



"La única diferencia es que una vez que el pseudovirus entra a la célula se produce una proteína fluorescente que permite visualizarla", señaló Valencia Reséndiz.



Lo que hicieron en el laboratorio fue poner en contacto los pseudovirus con el aptámero para que interactuaran.



"Y una vez que lo hicieron colocamos los virus sobre las células. El resultado fue que cuando tratábamos los virus con los aptámeros, las células ya no se ponían fluorescentes, lo que indica que el virus no pudo entrar a la célula", indicó.



Gracias a los resultados obtenidos, los investigadores del Cinvestav esperan llevar el estudio a un tejido vivo, como podrían ser modelos animales, aunque previo a esto es necesario incrementar la resistencia que los aptámeros tienen a los biofluidos.



"Esto porque el RNA y el ADN tiene la debilidad de que se degradan muy fácilmente, entonces cuando los ponemos en biofluidos se deterioran", dijo.



Indicó que lo que se debe hacer para superar esta desventaja es realizar modificaciones químicas a los nucleótidos, a fin de que las proteínas que llevan a cabo esta degradación no tengan efectos.



Los aptámeros se presentan como una alternativa real en la investigación biomédica, tanto en el ámbito del diagnóstico, debido a su aplicación como sensores moleculares, como en el terapéutico, ya que son capaces de interferir en las funciones biológicas de la molécula diana, es decir, la molécula a la que se une el aptámero.



"Lo que estamos buscando es generar herramientas que apoyen a combatir al VPH; sabemos que tenemos vacunas contra la infección, sin embargo su distribución es limitada ya sea por el costo o porque el sistema de salud sólo atiende a niñas de 11 años y el resto de la población queda desprotegida", insistió.



Esta, dijo, sería una herramienta que complementaría al efecto positivo de las vacunas, de fácil manejo y más accesible para la ciudadanía. EFE 02/04/2018