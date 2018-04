Alertan sobre los riesgos del 'condom Challenge' Expertos afirman que los riesgos del ‘condom Challenge’ van desde infecciones leves hasta cuadros de neumonía y asfixia cuando el preservativo no logra salir por la boca

El reto de inhalar condones podría ocasionar infecciones, reacciones alérgicas y hasta asfixia, advierten expertos ante el resurgimiento de esta tendencia viral en redes sociales.



El ‘condom Challenge’, como también se le conoce a esta práctica, cosiste en aspirar un preservativo por la nariz y sacarlo por la boca.



Aunque hace ya varios años que se puso de moda este desafío, Stephen Enríquez, especialista en educación, alertó sobre el resurgimiento de este reto por parte de jóvenes y adolescentes.



“En la actualidad nuestros adolescentes están haciendo lo que sea por tener ‘Me gusta’, más número de contenido visto y seguidores”, dijo el espacialista.



Bruce Y. Lee, profesor asociado de Salud Internacional en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, señaló que existe el riesgo de que el condón no salga por la boca sino que quede atrapado en los pulmones o que pueda provocar asfixia, ya que fácilmente puede atorarse en la cavidad nasal o la garganta.



En un caso médico referido por Lee, una personas de 26 años, que tragó accidentalmente un preservativo de látex, presentó una seria neumonía luego que este terminara incrustado en uno de sus pulmones.



En otro caso, una mujer experimentó fiebre y cuerpo cortado.



Aunque los ejemplos citados no fueron a causa del reto, afirmó que una situación similar puede ocurrir con el ‘condom Challenge’,. 02/04/2018