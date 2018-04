El proyecto Por México al Frente es de futuro, es nuestro futuro. No dejemos que nos lo roben

Gustavo Madero continúa su campaña por el Senado de la República con intensos recorridos por los municipios del estado. Este martes 3 de abril, participó en la Ciudad de Delicias en una rueda de prensa en conjunto con Mario Mata, candidato a diputado federal por el V Distrito, para después salir a recorrer las calles de esa ciudad, y sostener reuniones con simpatizantes de Acción Nacional, de la coalición Por México al Frente y sectores productivos de la región.



Ante los simpatizantes habló de la importancia de salvar nuestro futuro, recordó así a Manuel Clouthier “Maquío” y agregó que Por México al Frente está encabezado por un joven no solo en edad, sino en ideas. “El frente es un proyecto de ideas nuevas y Andrés Manuel no es viejo por su edad sino por sus ideas que no son las que México necesita, se ha probado que no funcionan y no son lo que México se merece.”



Agregó que un regreso del PRI a Chihuahua, significaría un regreso a la corrupción, a la impunidad, a la indolencia y a todo lo que el duartismo provocó y que tanto está costando limpiar y corregir.



Mencionó que su compañera de formula Rocío Reza se encuentra también recorriendo el estado, el día de hoy en Ciudad Juárez, y llevando el mensaje del gobierno de coalición que se conformará junto con los candidatos y candidatas del frente, integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. “Porque a Chihuahua con Madero y Reza, el PRI no regresa” invitó

a corear a los presentes. 03/04/2018