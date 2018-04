Los transportistas quieren imponerse sin pensar en los ciudadanos: Laura Marín

Luego de que no se lograra el diálogo entre transportistas y la Diputada Laura Marín Franco en el Congreso de Chihuahua, para tratar el asunto de la nueva Ley de Transporte, la legisladora panista mencionó que se busca solucionar la problemática del transporte escuchando a todas las partes, sin embargo, dijo, “los transportistas quieren imponer sus reglas si pensar en los ciudadanos”.



En la reunión planteada para este miércoles 4 de abril se acordó previamente, entre el gremio y la congresista, que se abordarían los puntos del anteproyecto en el que los transportistas no estuvieran de acuerdo o tendían dudas, además de nombrar representantes de cada una de la agrupaciones para poder avanzar en la discusión, sin embargo, no se logró avanzar en ninguno de los puntos ya que los transportistas interrumpieron el diálogo en todo momento.



Ante esta situación, Marín Franco señaló que los encargados del transporte sólo piensan en su propio beneficio y se comportan de manera autoritaria al no querer ni siquiera dialogar para que Chihuahua tenga medios de transporte dignos y seguros.



“Ellos sólo buscan beneficiarse a sí mismos, tienen vehículos en muy malas condiciones que ponen a los usuarios en peligro y no están dispuestos a mejorar esta situación, nosotros le hemos dicho una y otra vez que no buscamos perjudicarlos pero no nos escuchan”, apuntó.

