Se reestablece el diálogo con los transportistas luego de ríspida reunión: Laura Marín

Posterior a la reunión pactada entre transportistas y la Diputada Laura Marín Franco, en la que se rompió el diálogo por las constantes interrupciones de los primeros y en la que no se pudo tocar ninguno de los puntos acordados, la legisladora se reunió minutos más tarde con una comisión del gremio en sus oficinas del Congreso, para tratar de resolver la problemática del transporte.



En una segunda plática se pudo avanzar en las inquietudes del anteproyecto de la nueva Ley del Transporte, pero sobre todo, se pudo reestablecer el diálogo. Uno de los puntos que se abordaron fue el de las concesiones otorgadas por el gobierno. Los transportistas expresaron que su idea es heredar la concesión a sus hijos.



Así mismo, los representantes del gremio expresaron su temor a que los Diputados y Diputadas aprueben el anteproyecto de la nueva Ley del Transporte sin consultarlos, a lo que la legisladora Marín respondió que esa no es la intención, ya que se han realizado diversas reuniones con los transportistas para escuchar sus inquietudes, y que la ley en cuestión resuelva el problema del transporte, tomando en cuenta, las necesidades de los usuarios.



“Yo les he comentado en diversas ocasiones que esta Ley no se subirá al pleno sin que se haya discutido con ellos”, apuntó la congresista del PAN.



Finalmente, tras una breve reunión se estableció que continuarán las mesas de discusión y debate para analizar el anteproyecto de Ley, poniendo como prioridad a las y los usuarios del transporte.

04/04/2018