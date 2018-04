Trump actúa de manera irresponsable, Peña sumiso: Víctor Uribe

La bancada del PAN en el Congreso local respaldó las declaraciones del Diputado presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos, Víctor Uribe, al mencionar que Donald Trump actúa de “manera irresponsable” al enviar a la guardia nacional a la frontera con México por el aumento de la actividad delictiva en la zona limítrofe, ya que, dijo, “también es responsabilidad

e Estados Unidos… ellos han mandado armamento a nuestro país”.



Cabe señalar que el presidente de Estados Unidos firmó una orden para esplegar a la guardia nacional en la frontera con México, y señaló que esta medida es provisional hasta que se construye el muro que prometió en campaña.



El legislador Víctor Uribe mencionó que es inadmisible que el presidente Trump siga atacando a los mexicanos y que no exista un posicionamiento firme del gobierno federal ante este insulto hacia los mexicanos.



“El gobierno de Peña Nieto sigue sumiso ante el presidente de Estados Unidos, nos ataca, nos ofende, nos responsabiliza de la violencia en la frontera y no hay una respuesta clara y firme que condene estas acciones y declaraciones, eso no lo podemos permitir” señaló el panista.



El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Congreso de Chihuahua mencionó que los mexicanos no podemos permitir que se fomente la construcción de un muro fronterizo, mucho menos pagarlo con recursos de México, pero tampoco se debe alentar la presencia militar en la frontera, “eso generará mayor tensión entre ambos países. 05/04/2018