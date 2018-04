Explica IMSS por qué bajan las defensas en el organismo Enfermedades como la diabetes y el estrés, pueden generar cambios y trastornos en el sistema inmunitario que los hace propensos a sufrir baja de defensas

Resfríos constantes, cansancio, sueño e irritabilidad son algunas señales que indican al organismo baja en las defensas, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delegación Chihuahua.



A través de la Coordinación de Prevención y Atención a la Salud, el IMSS informó que cuando algo no está funcionando correctamente en el cuerpo, se comienzan a presentar síntomas inusuales, a los cuales es necesario poner atención, por lo que recomendó a la derechohabiencia, acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción, para que el médico valore el estado de salud.



Cuando una persona tiene bajas las defensas es porque su sistema inmunitario está deteriorado, por lo cual el organismo no ofrece la protección necesaria, lo que hace al cuerpo vulnerable a contraer diversas enfermedades.



Los primeros síntomas que se presentan, son: decaimiento general, falta de apetito, pérdida o aumento de peso, infecciones de la piel o en las vías respiratorias, como resfriados o bronquitis; además de otro tipo de enfermedades repetitivas, en cualquier parte del cuerpo.



El estrés crónico también puede ser causa del malestar, debido a que la tensión en el cuerpo repercute disminuyendo la producción de glóbulos blancos y debilita el sistema inmunitario, al igual que las dietas no balanceadas y algunas enfermedades como diabetes.



Durante el embarazo las mujeres pueden sufrir una baja en las defensas, por eso es necesario que estén bajo supervisión médica y se alimenten de forma saludable.



Una manera de prevenir este tipo de enfermedades, es realizando actividades físicas de manera regular, que activen el cuerpo y la mente, dando paso a una interacción social que permita liberar estrés, aunque sea por unos minutos.



Cabe destacar que la adecuada alimentación juega uno de los papeles más importantes para evitar el malestar; sin embargo, si ya se tienen los síntomas, con alimentos adecuados y el medicamento que indique el médico, es más fácil lograr el restablecimiento de la salud.



El descanso es fundamental en el equilibrio corporal, ya que es en el sueño nocturno cuando se reparan los tejidos y las funciones corporales, debiendo ser este entre seis a 10 horas al día, dependiendo la edad, sexo y las condiciones de salud.



Finalmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social exhorta a los derechohabientes para que de manera periódica acudan a su Unidad de Medicina Familiar (UMF), a los módulos PrevenIMSS, y así puedan detectar a tiempo cualquier problema en su organismo, de esta manera podrán conservar un buen estado de salud y disfrutar de manera plena de lo que les ofrece la vida. 06/04/2018