Miguel Ángel Osorio Chong creyó que estaba en Duartilandia

“Se equivoca totalmente Miguel Ángel Osorio Chong; el asunto del ex gobernador de Chihuahua César Duarte se atiende puntualmente para satisfacer la enorme sed de justicia que los chihuahuenses sienten por culpa de los gobernantes del PRI, por el descarado abuso de poder y el enorme desfalco de las finanzas públicas cometidos en la administración pasada”, dijo Fernando Álvarez Monje



El dirigente estatal del PAN señaló que los servidores y ex servidores públicos del PRI no quieren entender que los mexicanos, y particularmente los chihuahuenses, ya no estamos dispuestos a permitir que más políticos corruptos lleguen al poder, solo para abusar y aprovecharse de sus encargos, “mucho menos estamos dispuestos a permitir que los que quedan en el gobierno federal del PRI, sigan todavía operando”.



Apuntó que es falso que el proceso de extradición de Duarte siga el curso normal, sino que realmente no existe voluntad del gobierno federal para cumplir la ley y hacer que la justicia funcione, que se castigue con todo el peso de la ley a quienes cometan actos de corrupción.



Alvarez Monje apuntó que el gobierno federal y el PRI crearon un pacto de impunidad que lo único que pone en evidencia es que la detención de Duarte Jáquez podría descubrir muy serias complicidades que los colocarían contra la pared a merced de la justicia, pues es evidente que muchos funcionarios

federales estaban metidos hasta el cuello en sus corruptelas y desde su cargo era imposible que Osorio Chong no estuviera enterado.



“Así que, Flaco favor les hizo Osorio Chong a sus correligionarios partidistas de Chihuahua, al intentar convencer que el gobierno de Chihuahua ha sido irresponsable en el cumplimiento de sus deberes, cuando todos sabemos que mientras Duarte no entre a la cárcel, la justicia para Chihuahua seguirá siendo un asunto pendiente”, puntualizó. 06/04/2018