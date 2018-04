Pide Maribel Hernández una auditoria especial al programa “Juárez Iluminado”

La legisladora del PAN Maribel Hernández dentro del pleno del Congreso expuso que se debe concretar un proyecto viable para ciudad Juárez, con referencia a la inversión de luminarias para toda esta urbe.



Detalló Hernández que con anterioridad el alcalde de esta ciudad estuvo presente con los diputados para dar muestra de esta propuesta, pero con una suma de fallas en la exposición debido a las faltantes en números tanto de inversión como de ejecución.



Con esta petición de auditoria se tiene como objetivo de que no se afecten las garantías de las participaciones federales que les corresponden al municipio de Juárez por un monto de 1, mil 500 millones de pesos que el edil tiene como intención de destinar para su programa “Juárez Iluminado”.



La Diputada agregó que con esta medida no se trata de sofocar el reponer y sumar luminarias dentro de la ciudad, sino que no se puede endeudar al gobierno por varios años más, dejando sin recursos óptimos para poder trabajar a las administraciones posteriores.



“Estamos siendo conscientes de que es necesaria le inversión de la ciudad, pero no por eso dejaremos la enorme deuda y poner en riesgo las finanzas del gobierno municipal y que las administraciones que vienen las dejarían sin poder operar para las necesidades que los juarenses requieren”.



Con esta petición la Diputada pide que al alcalde brinde también la debida información y que en cabildo lo haga con todos los datos y sumas necesarias. Por si no fuera suficiente, encontramos que se está desestimando la función parlamentaria que se deriva de múltiples normas tanto constitucionales y de leyes ordinarias, relativas a todo el proceso de programación, presupuestación, ejercicio y control de gasto en un sistema de derecho, en el que las autoridades de debe sujetar a lo señalado de manera estricta por la ley. En el caso concreto, el “cambio de modo de financiamiento” aun y cuando haya sido autorizado, no cambia en sí lo ya observado y que, sin prejuzgar, nos deja con más dudas que certezas.



Otro aspecto relevante es que esta petición fue también el resultado de reuniones celebradas por la legisladora con diversos ciudadanos y ciudadanas juarenses, preocupados por el manejo de los recursos públicos. 06/04/2018