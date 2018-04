“Que al presidente de México le quede muy claro: frente a la corrupción y la impunidad, los chihuahuenses NO nos vamos a quedar de brazos cruzados”: Fernando Álvarez Monje.

“Los chihuahuenses no vamos a permitir que los políticos corruptos del gobierno de Enrique Peña Nieto, pervirtiendo las instituciones que fueron creadas para impartir justicia en el país, nos arrebaten nuestro legítimo derecho a que se castigue ejemplarmente a los corruptos que tanto daño nos han hecho”, dijo Fernando Álvarez Monje.



Al hablar de la resolución del Décimo Tribunal Colegiado con sede en la Ciudad de México que, de forma absurda, contraria a derecho y con un desaseo vergonzoso, ordenó el traslado al fuero federal de los procesos judiciales que se siguen en contra Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, Antonio Enrique Tarín y Gerardo Villegas Madriles, el líder estatal panista apuntó que esto no solo atenta contra el Estado de Derecho y las competencias jurisdiccionales, sino también contra la seguridad y la paz de todos los chihuahuenses.



“A partir de este momento, hago un llamado a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de nuestro estado para que como antes, hoy nos sumemos en torno a nuestro gobernador y hagamos un frente común por la defensa enérgica y valiente de nuestra soberanía y dignidad como chihuahuenses.



Hacemos nuestra la convocatoria a las mujeres y hombres libres, para cerrar definitivamente todos los caminos que conducen a la impunidad de los políticos corruptos y corruptores.



“Lo dijimos una vez y se los vamos a repetir con un tono de voz cada vez más alto al presidente; los chihuahuenses no nos vamos a dejar”. 07/04/2018