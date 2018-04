Muy bueno Peña Nieto para defender personas que causaron daño al Estado: Laura Marin

La Presidenta de la comisión de Justicia en el Congreso del Estado Laura Marín, refirió que Peña Nieto en primera debería mantener una defensa contra la actitud de Trump para nuestros ciudadanos en la frontera, pero lo más importante es que debe enjuiciar a todos aquellos que han robado y maltratado los recursos de un Estado, porque no se robaron dinero, sino oportunidades para los chihuahuenses.



“El llevar al caso de Antonio Tarin , Gerardo Villegas y Alejandro Gutiérrez hacia una orden federal nos da una clara muestra de que no existe un interés en combatir la corrupción, porque con este mensaje, nos confirma de que el mismo presidente de la república es partícipe de esta enorme corrupción”.



Marin dice, es impensable la presión que debió ejercer el presidente para con este tribunal en la ciudad de México, porque lo unico que demostro es que no le interesa la verdadera justicia para los chihuahuenses. *

