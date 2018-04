Son falsas las acusaciones de Alejandro Domínguez: PAN

La Presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN Chihuahua Paloma Aguirre Serna y el vocero de comunicación Arturo García Portillo señalaron que las acusaciones del candidato duartista a la alcaldía de Chihuahua son falsas, Alejandro Domínguez es un mentiroso.



García Portillo recalcó que hace dos años también quisieron hacer las mismas acusaciones con firmas falsas y expresó que “es su modus operandi porque no saben otra ni cuentan tiene argumentos para promoverse, no pueden esgrimir un sólo argumento para pedir el voto en su favor, solamente les queda mentir para tratar de enlodar a otros”.



Paloma Aguirre expresó que estas actuaciones son prueba de que Domínguez no ha dejado de ser duartista y mentiroso hasta la médula. Es una pena que el PRI postule a un candidato de tan poco perfil.



“Si tan preocupado está por la justicia, que exija se castigue al secretario general adjunto de su partido el PRI, por haber robado al pueblo de Chihuahuas 250 millones de pesos”, comentaron así como también le solicitaron que exija a Enrique Peña Nieto la extradición de César Duarte para que también responda ante la ley.



Nos reservamos la posibilidad de actuar conforme a derecho, en contra del señor Domínguez y quién persista en hacer acusaciones falsas como la presente. 09/04/2018