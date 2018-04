“La Judicatura del Poder Judicial Federal tiene mucho que explicarle a los chihuahuenses”: Fernando Álvarez.

“Los jueces del Décimo Tribunal Colegiado de Circuito de lo penal con sede en la Ciudad de México y la Judicatura Federal, tienen mucho qué explicarle a los mexicanos para que se les pueda creer que actúan con imparcialidad y apego a la ley al momento de emitir sus resoluciones, sobre todo antes de litigar de forma mercantil su “prestigio” a través de los medios de comunicación y hacer pronunciamientos para descalificar los cuestionamientos que les hacemos los chihuahuenses a través de nuestro gobernador del Estado”, apuntó.



Agregó que deben de explicar con claridad porqué para emitir una resolución sobre el conflicto competencial del caso de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, no tomaron en cuenta la argumentación del juez local de Chihuahua y de la Fiscalía Estatal, quienes han sustentado con sólidos argumentos jurídicos la competencia del Poder Judicial de Chihuahua, soportados incluso con resoluciones similares de otros jueces federales, expresadas firmemente en negativas definitivas de amparo.



“Los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado de Circuito en la Ciudad de México deben de aclarar porqué sobrepasaron los alcances jurisdiccionales, cuando en tal caso correspondía al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal con sede en Chihuahua resolver el conflicto competencial que señalamos”.



“La Judicatura del Poder Judicial -agregó- lo primero que deben aclarar es cómo, de la noche a la mañana y con una oportunidad extraordinaria, los procesos de resolución de conflictos competenciales que atienden los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado de Circuito pasaron a resolverse de entre un promedio de seis meses a un año a solo tres días en época

electoral”.



Álvarez Monje advirtió que están obligados a definir jurídicamente cómo es que, siendo la Judicatura el órgano responsable de vigilar la actuación de los jueces y magistrados, anticiparon juicios respecto a la resolución del Décimo Tribunal Colegiado en materia Penal de la Ciudad de México sobre el conflicto referenciado, cerrando toda posibilidad de cualquier recurso, de revisión o queja, en contra de las actuaciones de los jueces del mismo

tribunal colegiado.



“Que nos expliquen a los mexicanos cómo es que el Consejo de la Judicatura Federal, sorpresivamente decidió litigar su “prestigio” a través de los medios de comunicación, para justificar decisiones que a todas luces son absurdas, ilegales y arbitrarias. Se olvidaron el adagio que enseña, a explicación no pedida, culpabilidad manifiesta”.



Finalizó al advertir que los chihuahuenses no nos van a amedrentar ni a dejar ante los desplantes de un poder que se expresa públicamente de forma altanera, extra suficiente y de forma autoritaria, pero en los hechos ha demostrado una inmoral y nada ética sumisión a la influencia y la presión del Poder Ejecutivo Federal. “¿Será que también le temen a que se les acaben sus privilegios si pierde el PRI?”, puntualizó. 09/04/2018