Pide Malaxechevarría a RENAPO cumpla con otorgamiento de CURP en Chihuahua

El Diputado local de Acción Nacional Javier Malaxechevarría, pidió al Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO) otorgue todas las herramientas y capacitación necesarias a las oficinas del Registro Civil de Chihuahua, para generar de manera oportuna la Clave Única de Registro de Población y Vivienda (CURP), a los habitantes del estado, o en su caso, la facilidad para modificar dicha clave.



El legislador manifestó que en el municipio de Cuauhtémoc hay una inconformidad generalizada de la ciudadanía que no ha podido generar su CURP, por la inadecuada práctica del RENAPO, el cual ha negado al estado de Chihuahua una clave para generar no sólo los nuevos registros, sino que

además no ha sido posible generar de manera directa los registros generados a través de las correcciones a las actas del Estado Civil.



Malaxechevarría señaló que el RENAPO no pretende generar claves nuevas porque ello significaría un gasto para la administración pública federal ya que se tendría que realizar una capacitación al personal operativo en las diversas oficinas que conforman el Registro Civil.



El Diputado agregó que el organismo federal ha justificado la negativa de generar nuevas claves por la posible salida del personal administrativo derivado del proceso electoral, “llegando incluso a manifestar que no tomarán riesgos en capacitar a una persona sin tener la certeza de que tendrá vigencia en la siguiente administración”, por lo que pidió se solucione este problema otorgando todos los materiales a las oficinas de Registro Civil del estado para que se otorgue la CURRP a todos los chihuahuenses de manera oportuna. 10/04/2018