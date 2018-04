Es necesario que se establezca coordinación para estrategia en seguridad: Dip. Falliner - El Poder Ejecutivo debe propiciar este esfuerzo.

- Así como también mejorar las condiciones laborales, de equipamiento a los cuerpos de seguridad, indicó la diputada Angélica Falliner.

La diputada local, Angélica Falliner Silva, realizó un exhorto ante el pleno del Congreso del Estado para que se establezcan estrategias de seguridad para el Estado de Chihuahua.



"El gobernador es el encargado de propiciar esta coordinación, con reuniones periódicas con los Presidentes Municipales, y sus Directores de Seguridad Municipal, para escuchar sus necesidades y se establezcan estrategias para resolver los problemas que pudieran exponer", expuso.



Angélica Falliner manifestó que los miembros de las corporaciones policiacas hacen un esfuerzo sobrehumano por mantener la paz y la armonía social; sin embargo, en ocasiones no se logra el cometido. "Hemos sido testigos de lamentables muertes de policías que en el ejercicio de su deber fueron atacados".



Así mismo, pidió al gobernador que realice una revisión exhaustiva a los equipamientos que utilizan los elementos pertenecientes a corporaciones policiacas a su mando, así como brinde total y absoluto apoyo a las familias víctimas de los homicidios de elementos que fueron abatidos en el ejercicio de su deber.



"Nosotros como Institución debemos de velar por la paz y la armonía social que debe de imperar en una sociedad", añadió.



La legisladora priista dijo que sumando esfuerzos, es la única manera en la que se dará a los policías una vida digna y una mejor defensa de la misma.



"Los resultados no han sido claros, pues en temas de seguridad y combate a la violencia no vemos disminución en las cifras", concluyó. 10/04/2018