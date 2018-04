Rusia respondió a las advertencias de Donald Trump sobre el inminente bombardeo a Siria Maria Zajarova, vocera del Ministerio de Exteriores, publicó en su cuenta de Facebook la lectura del organismo sobre los dichos del mandatario republicano, quien le pidió a Moscú "que se prepare" para los misiles "lindos e inteligentes" que "están llegando". En tanto el presidente ruso Vladimir Putin cree "que el sentido común se impondrá" en las relaciones internacionales "cada vez más caóticas"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la vocera del ministerio ruso de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, fueron los primeros en responder este miércoles al mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, y su aviso de que Moscú "se prepare" para un ataque inminente en Siria.



Zajarova insinuó, desde su cuenta en la red social Facebook, que los ataques estadounidenses contra el régimen de Damasco prometidos por Trump podrían servir para "borrar las huellas" de lo que los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia denuncian como un brutal ataque químico en el enclave rebelde de Duma.



"La idea sería borrar rápidamente las huellas de las provocaciones mediante el lanzamiento de misiles inteligentes", y así, sugirió la portavoz: "Los inspectores no tendrán ya nada que hallar como pruebas".



"Los misiles inteligentes deben volar en dirección de los terroristas y no en dirección del Gobierno legítimo, que lucha desde hace varios años contra el terrorismo internacional en su territorio", consideró Zajarova.



Por su parte el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo también este miércoles que espera "que el sentido común se impondrá" en las relaciones internacionales "cada vez más caóticas".



"La situación en el mundo se vuelve cada vez más caótica. Sin embargo, esperamos que el sentido común se impondrá y que las relaciones internacionales tomarán una dirección constructiva, que el sistema mundial será más estable y previsible", declaró Putin en un discurso ante diplomáticos extranjeros.



La Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) anunció el martes que enviará "en breve" un equipo de investigación al bastión rebelde de Duma, en Siria, para investigar el presunto ataque químico que desencadenó una condena internacional.



En tanto, Trump advirtió este miércoles a Rusia contra su apoyo al régimen del "animal de" Bashar al Assad, y afirmó que los misiles estadounidenses llegarán a Siria en respuesta a un supuesto ataque químico.



Donald J. Trump

‏Cuenta verificada @realDonaldTrump



Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it!



"Rusia dice que va a derribar todos los misiles que se disparen contra Siria. ¡Prepárate Rusia, porque van a estar llegando, bonitos, nuevos e 'inteligentes'! ¡No deberían ser socios de un Animal Asesino con Gas que mata a su pueblo y lo disfruta!", dijo Trump en su cuenta de Twitter.



Las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia están "peor ahora" que nunca "y eso incluye la Guerra Fría", advirtió además el presidente estadounidense.



El régimen sirio ha utilizado numerosas veces sus arsenales de armas químicas sobre la población civil desde el inicio de la guerra en 2011, y el año pasado, los Estados Unidos realizaron un bombardeo de represalia sobre una de sus bases tras un ataque con gas cloro en la provincia de Idlib.



(Con información de AFP) 11/04/2018