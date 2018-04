Piden a CPC legislar por la seguridad y la economía * Falta liderazgo en seguridad e inversión en obras

Ciudad Cuauhtémoc, Chih.- El candidato al Senado de la República por la alianza Juntos Haremos Historia, Cruz Pérez Cuellar, en sus recorridos por varios municipios ha venido recabando las inquietudes de los ciudadanos para incluirlas en la próxima agenda legislativa, en donde las principales preocupaciones tienen que ver con el tema de la seguridad y el desarrollo económico.



Durante su gira por el municipio de Cuauhtémoc, el candidato al Senado de la República, manifestó en entrevista que en el estado de Chihuahua falta liderazgo en el combate a la inseguridad, mientras que en el tema económico hace falta inversión y obra pública.



En el tema de la seguridad, Cruz Pérez Cuellar, manifestó que nuestros gobernantes se han desentendido del problema, porque no es posible que en Chihuahua pasen actos graves de inseguridad y el gobernador este jugando golf.



“Yo creo que con el liderazgo de un presidente fuerte que este pendiente de lo que pasa en la seguridad y que no le este huyendo al tema las cosas pueden cambiar” aseveró Pérez Cuellar al citar el modelo que aplicó Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México como jefe de gobierno y que dio resultado en este rubro.



Explicó que se trata de un problema más que de leyes, de un tema del poder ejecutivo, pero aseveró que desde el Senado de la República y la Cámara de Diputados se revisarán las cuestiones legales.



En el tema económico, el candidato de Morena manifestó que hay una preocupación grave porque ni el gobierno federal ni el gobierno estatal están incentivando la economía, porque no hay obra publica y no hay movimiento de circulante.



En este rubro, señaló que se buscará hacer un exhorto para que el gobierno estatal empiece a invertir en Chihuahua, así como exhortar al gobierno federal para que a partir de la próxima administración se detone la inversión pública porque hace falta muchas obras en el país.



“Habrá que exhortar a los gobiernos locales principalmente a nuestro estado para que se pongan las pilas y empiecen a hacer obra publica porque eso detona la economía y muchas otras cosas como el valor agregado en el sector primario, la siembra del aguacate que hay muchas zonas en Chihuahua en donde se pueda dar” comentó Pérez Cuellar.



Agregó el candidato que se va a trabajar en estos temas para responder a la enorme esperanza que tienen en el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y quienes lo acompañan en el proyecto.

