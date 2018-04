Reto a Maru y al pan a buscar un perito nacional Teokali Hidalgo si es la firma de Maru Campos

La presidente del Comité Municipal del PRI, Teokali Hidalgo Ramírez lanzó un reto a la Presidente Municipal, María Eugenia Galván, para que de común acuerdo busquen un perito nacional que venga al estado a examinar las pruebas presentadas ante los medios de comunicación por parte del Diputado Federal Alejandro Domínguez.



“Los recibos mostrados por el Diputado Alejandro Domínguez sobre las cantidades recibidas por Maru Campos del Ex Gobernador Cesar Duarte por medio de su secretario de Hacienda Jaime Herrera, confirma lo señalado por varios actores políticos”, declaró Hidalgo Ramírez.



Mencionó además que cuando eran rumores, Campos Galván dijo que eran mentiras viejas, sin embargo, ahora que se cuenta con la evidencia de que efectivamente recibió esos recursos no puede seguir mintiéndole a los ciudadanos, “ya con recibos en mano y peritaje que acredita la autenticidad de las firmas se convierte en una realidad, ¿ahora que nos dirá? ¿Que a lo macho no leyó? ¿Que a lo macho son mentiras viejas?”, cuestionó la presidenta del PRI Municipal.



Destacó además la gravedad del tema, pues existe una robusta investigación a nivel estatal y federal sobre la red de corrupción tejida en la pasada administración, en la que están involucrados personajes de todos los partidos políticos y puntualizó que estos recibos la involucran directamente en la misma.



“Ojalá que se llegue a la verdad, se investigue y se sancione a todos los que participaron en esa gran red y que en el marco de la operación “Justicia por Chihuahua” se dé trámite a la denuncia interpuesta y exista una investigación objetiva en el tema”, comentó.



Teokali Hidalgo hizo también referencia a unas declaraciones realizadas por su homónima del Partido Acción Nacional, quien cuestionó la autenticidad de los recibos antes mencionados, “Ayer salió en radio Paloma Aguirre y dijo que lo que mostró son copias, dijo que eran falsos, le preguntaron por el peritaje y dijo que sí, pero que son copias y que ¿cómo van a hacer peritaje?



Dijo que muestren los originales. A ella le pido que convenza a su Presidente Municipal y juntas vengan a acompañarnos primero, a elegir un perito imparcial quien examine las pruebas presentadas para que se desengañen”, finalizó. 11/04/2018