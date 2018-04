Que los ciudadanos no voten con el hígado, sino con esperanza e ilusión”: Gustavo Madero.

En la gira de campaña por los municipios del Distrito Séptimo, que comprende 19 municipios de la zona serrana de Chihuahua, Gustavo Madero participó en entrevista de radio en la ciudad de Madera, en donde habló de la diferencia que existe entre las distintas propuestas políticas que

tendrán los electores y los perfiles de los candidatos que contenderán en el proceso del 1 de julio.



“Estamos preocupados porque percibimos el humor social, el humor de la gente que está molesta con los políticos y los partidos. Están desencantados, desilusionados y confundidos porque las políticas públicas del gobierno federal no han dado resultados y cada vez enfrentan menos oportunidades y menos apoyos”.



Precisó que lo que le preocupa es que la gente vote enojada, con el hígado, sin reflexionar, y esto los lleve a equivocarse, a arrepentirse después.



“Lo que debemos de tener claro es que este es un momento histórico para el país, para el futuro de México, un nuevo capítulo para la Nación”.



“Lo que proponemos es que los electores no depositen su sufragio por impulso negativo, que a esa energía le den un sentido de transformación positiva, que nos elijan como la mejor opción para cambiar de modelo porque este régimen está agotado, este modelo ya no funciona y necesitamos darnos un cambio”.



Acompañado del candidato a diputado federal por el séptimo distrito, Rafa Jaime Núñez, Madero habló sobre las distintas alternativas que tiene los ciudadanos. “Primero, debemos de aceptar que el PRI ya se acabó, está derrotado y de todas las elecciones que se van a realizar este año es muy probable que no gane ninguna”.



“Entonces solo nos quedan dos opciones, la que representa Andrés Manuel, que significa un regreso al pasado, a los gobiernos populistas como el de Echeverría y al autoritarismo de un solo hombre que cree que él es la única solución a los problemas de los mexicanos”.



Precisó que la segunda opción es la que representa la Coalición por México al Frente, la de Ricardo Anaya, Gustavo Madero, Rocío Reza y Rafa Jaime.



“Los que nos comprometemos a acabar con la corrupción, con un proyecto de cambio que incluye a los ciudadanos para que participen en la toma de decisiones y acciones de gobierno”.



“La que busca que todos tengan las mismas oportunidades y que quiere construir ciudadanía e instituciones, en lugar de concentrar el poder en un solo hombre; la de la Coalición Por México al Frente, que es la suma de muchas diversidades en un solo objetivo; el bien común”.



En la entrevista el candidato a diputado federal, Rafa Jaime, habló de su propósito de fortalecer al campo desde el Congreso de la Unión. “Este es el distrito más grande del país y yo soy originario de aquí, de San Juanito, municipio de Bocoyna, y no me voy a ir de aquí”.



“He sido productor primario, agricultor temporal, productor forestal, he trabajado en servicios ecoturísticos y conozco perfectamente bien al campo, para que a las familias les vaya bien. La mayoría de los habitantes de mi distrito son familia del campo y vamos a impulsar una política federal del campo que funcione”.



Finalizó al señalar que el problema principal que tiene la gente es la falta de empleo bien remunerado y lo vamos a resolver. También vamos a atender a los pueblos originarios, respetando su cultura y sus tradiciones.

11/04/2018