No se debe atentar contra derechos de maestros

Durante meses se han hecho varios señalamientos de corrupción de violación sistemática a la Ley de Servicio Profesional Docente, con datos y nombres muy precisos, el tiempo nos da la razón hoy en la Secretaría de Educación reina el caos en todos los sentidos, manifestó el candidato al Senado de la República por la alianza Juntos Haremos Historia, Cruz Pérez Cuellar.



Miles de maestros noveles ahora están sin recibir pago alguno, ingresaron al sistema mediante procesos contemplados en la LGSPD, esto no es más que producto del desorden administrativo de quien tiene la responsabilidad y que desgraciadamente por negligencia, desconocimiento o dolo actúa al margen de la ley.



Cientos de maestros están en espera del pago de las diversas prestaciones clave L, escalafón horizontal, horas IRP cocurriculares, estímulo al desempeño plazas de tres cuartos de tiempo, prestaciones que están convenidas en el pasado entre gobierno y sindicato en minuta y acuerdos

por derecho les corresponden.



Hoy el secretario de educación, Pablo Cuarón Galindo en un desconocimiento total de la ley cancela dichas prestaciones, LA LEY NO ES RETROACTIVA que lean los transitorios de la misma y así se darán cuenta que no debe atentar así contra los derechos laborales de los maestros.



“Me viene a la memoria aquel evento en campaña donde el gobernador Javier Corral en un discurso muy elocuente se comprometió a respetarlas”, comentó Cruz Pérez Cuellar al señalar que es importante dejar a un lado la interpretación errónea que se ha hecho sobre este tema.



Agregó otro punto que consideró de suma importancia, que es condenar la persecución que se está dando en todos los niveles contra los trabajadores de la educación que de alguna manera hacen algún señalamiento, por tantas cosas que están mal, hay muchos casos ya documentados. 12/04/2018