Asamblea del gobernador no es un asunto electoral sino de justicia: Jesús Villarreal

El coordinador de los Diputados del PAN en el Congreso local, Jesús Villarreal Macías, indicó que la reunión ciudadana que está convocando el gobernador Javier Corral para el próximo domingo, es de carácter informativo y no electoral como algunos actores políticos han señalado.



El legislador mencionó que quien no ha cumplido con el compromiso pactado es el gobierno federal, al no realizar los trámites necesarios para la extradición de César Duarte, como se acordó el pasado 3 de febrero con la firma aval del secretario de gobernación, Alfonso Navarrete Prida y el

gobernador Javier Corral, además de brindar protección a quienes saquearon al Estado.



“Nosotros respaldamos esta convocatoria del gobernador porque no podemos permitir que se siga fomentando la impunidad.



En Chihuahua estamos dando una lucha frontal contra la corrupción pero la federación no pone de su parte. Exigimos que extradite ya a César Duarte y sus cómplices para que se haga justicia”, señaló.



Villarreal Macías explicó que esta asamblea no se estaría realizado si el secretario de gobernación y el presidente Peña Nieto hubieran cumplido su palabra, pero, agregó, "nos han estado engañando, entonces hay que tomar medidas y mantener informada a la ciudadanía de las acciones que tomará el gobierno estatal"."La solución es muy sencilla, si el gobierno federal no solapa los actos de corrupción de César Duarte y cumple con su palabra de extraditarlo, se acaba el problema, pero mientras eso no suceda, todos los chihuahuenses de todos los partidos debemos exigir que se haga valer la ley, ya que no trata de una cuestión electoral sino de justicia", sentenció.

​ 13/04/2018