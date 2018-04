El domingo será una asamblea de hombres libres, no de acarreados del PRI.

Al dirigente del PRI, Omar Bazán, se le olvida que su partido ya gobierna Chihuahua y los trabajadores de Estado no están obligados a seguir sus instrucciones; los burócratas ahora si gozan de libertad y si hacen acto de presencia en la asamblea informativa del gobernador, lo harán por iniciativa propia, atendiendo a su convicción de cambio en el modelo y estilo de gobernar”, señaló Fernando Álvarez.



Al responder al intento de boicoteo de la asamblea informativa a la que ha convocado el Javier Corral a los ciudadanos y trabajadores del Estado, el dirigente estatal del Partido dijo que los trabajadores ya no se dejan engañar ni mucho menos manipular por ese partido que siempre se distinguió por su actitud corporativista, obligando a los servidores públicos a hacer pasarela de besamanos al gobernador en Turno.



“Debemos de advertirle al líder del PRI que esos tiempos ya acabaron, que ahora los trabajadores al servicio del Estado son libres de decidir y, si en ocasión pasada los ha visto atender las convocatorias del gobernador, ha sido porque están de acuerdo en sumarse y defender juntos la dignidad de los chihuahuenses”, apuntó.



Agregó que es obvio que Omar Bazán no está acostumbrado a otras formas de convocar a la sociedad que no sea la que practica su Partido, la del acarreo y la de la imposición, por eso piensa que “el león cree que todos son de su condición”.



Este domingo, los chihuahuenses libres, quienes quieren recuperar la dignidad de los chihuahuenses y combatir la corrupción y la impunidad, estarán presentes a las 11 de la mañana el domingo 15 de abril para escuchar la información que tiene que darle al pueblo el gobernador y

enterarse de las medidas que se tomarán para enfrentar el agravio de la federación contra Chihuahua y todos los chihuahuenses. 13/04/2018