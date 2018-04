¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Medio Nublado Máxima 27° Mínima 11° Sábado 14 de Abril IMSS exhorta a prevenir la deshidratación en menores de edad • Los síntomas más comunes son dolor de cabeza, sed persistente, vómito y diarrea

• No se debe rehidratar con refrescos, té o jugos comerciales

• Ante un cuadro de alarma, se debe acudir de inmediato con el médico



El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Delegación Chihuahua, recomienda a la población estar alerta con la salud de las niñas y niños, pues en esta temporada prevalecen los cuadros de deshidratación.



Especialistas del Seguro Social exhortan seguir conservando de manera adecuada los alimentos, no dejar la comida restante descubierta o a temperatura ambiente, sino refrigerarla, de lo contrario esta se puede contaminar y generar un cultivo de hongos o bacterias.



Pidieron evitar consumir alimentos en la calle o en establecimientos donde la preparación de platillos no sea bajo estrictas medidas de higiene, ya que una infección gastrointestinal puede agravar el estado de salud si provoca deshidratación por las continuas evacuaciones líquidas que el cuerpo produce a manera de defensa.



La deshidratación en su fase inicial, se manifiesta con ánimo irritable, ojos hundidos, labios secos, y el enfermo se nota sediento; en una etapa más avanzada, los ojos muestran un mayor hundimiento y se limita la capacidad para beber agua, por lo que en esta situación es de vital importancia que la persona reciba atención médica inmediata.



En caso de que un menor presente cuadro de deshidratación, es necesario evitar darle refrescos gaseosos, jugos azucarados o de hortalizas –como zanahoria o betabel-, té o bebidas comerciales rehidratantes, ya que pueden hacer que se deshidrate aún más.



Ante cualquier síntoma de infección estomacal como dolor de estómago, cabeza, vómito, diarrea e incluso fiebre, hay que acudir con su médico a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de adscripción, para que de ser necesario, prescriban el mejor tratamiento y así evitar la posible pérdida de líquidos.



Finalmente, el Instituto informó que en las UMF se encuentran los módulos PrevenIMSS, donde se explican las mejores maniobras para atender la deshidratación, mediante el uso de Vida Suero Oral, que corrige la perdida de electrolitos en caso de infección intestinal y diarreas en niños y adultos. 13/04/2018

