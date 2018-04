EEUU, el Reino Unido y Francia bombardearon puntos estratégicos de Siria tras el ataque químico El presidente de EEUU hizo el anuncio desde la Casa Blanca, mientras en Damasco se ejecutaba la operación militar conjunta orquestada por las tres naciones occidentales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes "ataques de precisión" conjuntos con el Reino Unido y Francia contra las "capacidades de armamento químico" del gobierno de Bashar al Assad en Siria.



"Ordené a las fuerzas armadas de Estados Unidos que lancen ataques de precisión a blancos asociados con la capacidad de armas químicas del dictador Bashar al Assad", dijo Trump en un discurso a la nación desde la Casa Blanca.



La operación conjunta entre las tres naciones combinó ataques aéreos y misiles desde buques en el Mediterráneo, según fuentes militares citadas por la CNN.



Mientras el presidente estadounidense pronunciaba su discurso, se escucharon explosiones en Damasco, dijeron testigos a Reuters.



Con estos ataques, Occidente responde al presunto ataque químico ocurrido el pasado sábado en la ciudad de Duma, del que culpan a la dictadura siria.



"Estas no son las acciones de un hombre. Al contrario, son crímenes de un monstruo", dijo Trump, refiriéndose a Bashar al Assad.



Rusia e Irán, dijo Trump, son "responsables por apoyar, equipar y financiar al régimen criminal" de Siria. Por ello, Rusia ha "incumplido sus promesas" de impedir que el gobierno de Assad use armas químicas, añadió.



Trump también dijo que Estados Unidos está preparado para presionar de manera "sostenida" a Assad hasta que dé fin a lo que describió como un patrón criminal de asesinar a su propio pueblo con armas químicas.



AP también informó que se registraron fuertes explosiones que iluminaron el cielo de Damasco, la capital siria.





"El propósito de nuestras acciones esta noche es establecer un fuerte elemento de disuasión contra la producción, distribución y uso de armas químicas", afirmó Trump.



La televisión siria reportó que las defensas aéreas de Siria han respondido a los ataques conjuntos de EEUU, Francia y Reino Unido.



En el Pentágono, un funcionario informó que el ataque ordenado por Trump fue dirigido contra "numerosos objetivos" y que fueron utilizados "diversos tipos de bombas".



Por su lado, un funcionario de la Casa Blanca dijo que los ataques fueron dirigidos a unidades de fabricación de productos químicos.



Luego del anuncio de Trump, la primera ministra británica Theresa May aseguró que "no había alternativa al uso de la fuerza en Siria".



Y después del anunció de May, el ministro de Defensa británico dijo que "indicios preliminares" muestran un "ataque exitoso" contra instalación militar siria.



Ante los ataques, la presidencia de Siria tuiteó: "Las almas de Dios no serán humilladas".



Por su parte, Emmanuel Macron dijo que la operación contra Siria fue para atacar "las capacidades del régimen sirio para producir y usar armas químicas".



Desde el Pentágono, el secretario estadounidense de Defensa, el general Jim Mattis, afirmó que ha llegado el momento de que la comunidad internacional se una para poner fin al baño de sangre que se arrastra por varios años en Siria.



"Es momento de que las naciones civilizadas se unan con urgencia para poner punto final a la guerra civil, apoyando el proceso de paz apoyado por las Naciones Unidas", dijo el general Mattis durante una conferencia de prensa en el Pentágono.



Además, dijo que el fin de los ataques es acabar con la capacidad del régimen sirio de producir más armas químicas y reveló que por el momento no está en los planes más ataques.



En Perú, el vicepresidente estadounidense Mike Pence abandonó este viernes prematuramente la ceremonia de inauguración de la VIII Cumbre de las Américas y regresó a su hotel en Lima para escuchar el anuncio de Trump.



Pence, que debía asistir a la ceremonia de inauguración y después a un banquete, se dirigió a su hotel poco después de llegar al Gran Teatro Nacional de Lima, mientras la Casa Blanca convocaba en Washington a los periodistas para el anuncio.



Con información de AFP, AP y Reuters

