Pronunciamiento Ante las omisiones de SEMARNAT, PROFEPA y CDI ante la tala en territorio de comunidad indígena

Los colectivos y personas, miembros de la sociedad civil denunciamos la actitud omisa y parcial de las dependencias federales como SEMARNAT, PROFEPA y CDI frente a la tala no consentida por la comunidad rarámuri Bosques de San Elías Repechike.



Hace aproximadamente 14 años, la SEMARNAT expidió varios permisos forestales en distintos predios al interior del territorio ancestral de la comunidad rarámuri de Bosques de San Elías Repechike sin antes haber llevado a cabo la consulta libre, previa e informada.



La comunidad presentó amparos contra la tala ya dos veces en los años 2015 y 2017, mismos que fueron rápidamente desechados con argumentos técnicos y sin consideración de los aspectos de fondo del conflicto.



Nuevamente, el jueves 5 de abril se reanudó la tala de pinos por parte de particulares, por lo que la totalidad de miembros de la comunidad resolvió presentarse en el lugar de los hechos, detener las operaciones de tala, retener la madera y permanecer en el lugar hasta recibir la visita de las autoridades de la SEMARNAT.



Al no haber respuesta a la petición de visitar la comunidad, las autoridades de Bosques de San Elías Repechike acudieron a la delegación de la secretaría en la Cd. de Chihuahua buscando entrevistarse con la delegada Brenda Ríos.



En ausencia de ésta, dos funcionarios de la Secretaría recibieron a la comisión y escucharon su decisión de no consentir la tala dentro de su territorio, acto que es respaldado por los convenios y tratados internacionales y la propia constitución estatal y federal. Los funcionarios expusieron que, a pesar de haber expedido los permisos, la suspensión de éstos se encuentra fuera de su competencia y sólo una orden judicial les obligaría a retirar el permiso.



Ante la solicitud de las autoridades indígenas de acudir a la localidad a presentar dicha respuesta, los funcionarios aseveraron: “la respuesta es que no hay respuesta”.



Un planteamiento similar recibieron al día siguiente del delegado de la propia Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, quien lejos de comprometerse a realizar gestiones de fondo, manifestó de igual manera que el asunto se encuentra fuera de la competencia de la Comisión.



Es a todas luces claro el sesgo de las autoridades federales a favor de los particulares, pues son parte de la misma y añeja red de intereses en torno al lucrativo negocio de madera.



Con esta postura, las secretarías se niegan a respetar el derecho a la libre determinación de las comunidades indígenas y se lavan graciosamente las manos ante un asunto en el que es evidente que pueden contribuir positivamente y de muchas maneras si existiera voluntad política.



Los aquí firmantes denunciamos a los delegados de estas instancias por la falta de cumplimiento de sus deberes como servidores públicos, y por enrarecer aún más el grave panorama de tala irregular que priva en amplias porciones del territorio serrano en perjuicio de comunidades, del ecosistema y de la población en general.



Exigimos la atención que la comunidad se merece y el cumplimiento de sus solicitudes. Hacemos un llamado a la sociedad a apoyar a la comunidad de Bosques de San Elías Repechike y sus acciones de resistencia civil pacífica por el ejercicio de su derecho a la auto-determinación y su lucha por el bosque, que es por el interés no solo de la comunidad, por lo que les significa, sino de todos, por los servicios que proveen al ecosistema global y los seres vivos que lo habitamos.



México es privilegiado por ser uno de los pocos países del mundo que alberga grandes extensiones de bosque y es nuestra responsabilidad y deber protegerlos y apoyar a las comunidades que viven en ellos, que los valoran profundamente, y luchan por su integridad y, por ende, por la vida misma.



POR LA ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD INDÍGENA DE BOSQUES DE SAN ELÍAS

POR UN EJERCICIO DEL SERVICIO PÚBLICO LIBRE DE INTERESES PRIVADOS

POR EL RESPETO A LA LIBRE DETERMINACIÓN

POR LA PROTECCIÓN DE LOS TERRITORIOS, LOS BOSQUES, LOS BIENES QUE DEPENDEN DE ELLOS, Y DE LA VIDA. 14/04/2018