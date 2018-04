Chihuahua puede llevar a EPN ante tribunales internaciones por obstruir la justicia: Corral Anuncia el gobernador medidas de resistencia civil y acciones legales y de comunicación a nivel local, nacional e internacional para impedir la impunidad en los casos de corrupción vinculados a César Duarte

Chihuahua, Chih. (Especial).- Chihuahua podría ser el estado que lleve al presidente Enrique Peña Nieto ante tribunales internacionales para que se le juzgue por obstruir la justicia y proteger la corrupción política, advirtió el gobernador Javier Corral Jurado durante la Asamblea Informativa por la defensa y la dignidad del Pueblo de Chihuahua.



Cobijado por líderes de los ámbitos empresarial, cultural, derechohumanista y social, el mandatario estatal anunció una serie de medidas de resistencia civil y acciones legales y de comunicación a nivel local, nacional e internacional, para impedir que prevalezca la impunidad en los casos de corrupción vinculados al exgobernador César Duarte.



Una gira de diálogo por los municipios del estado, el envío de dos misiones de chihuahuenses para recorrer el país y el extranjero (principalmente Estados Unidos), la organización de un Encuentro Nacional Anticorrupción, además de acudir ante la Suprema Corte de Justicia e instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fueron algunas de las medidas anunciadas por el gobernador, ante miles de chihuahuenses que abarrotaron la Plaza del Ángel de la capital del Estado.



Antes de anunciar que se considerarán todas las opciones dentro del catálogo de medidas de resistencia civil pacífica que se han utilizado otros pueblos del mundo, detalló la forma descarada en que el presidente Enrique Peña Nieto ha operado para que los principales casos investigados en la Operación Justicia para Chihuahua permanezcan impunes y se frene el proceso de extradición de César Duarte.



“Al presidente Peña Nieto, que ya se va, le urge cerrar varios de estos asuntos pero se le olvida que Chihuahua puede ser, frente a otros ofrecimientos de impunidad o de amnistía, el estado que lo lleve a tribunales internacionales por obstruir la justicia y proteger la corrupción política”, indicó el gobernador.



El titular del Ejecutivo estatal hizo el compromiso público de fortalecer y ampliar su relación con el pueblo de Chihuahua “ante las reiteradas agresiones de la pandilla que se aloja en varias instancias de los tres poderes y que encubre al prófugo César Duarte”.



“Voy a comenzar –indicó– una gira de diálogo por los municipios de nuestro estado; voy a exponer todo lo que hecho en materia de justicia, y sobre todo voy a escuchar lo que me digan los diversos sectores, las regiones, las comunidades y los grupos sociales de nuestro estado, voy a actualizar las demandas, las esperanzas y también voy a escuchar las críticas a nuestro Gobierno”.



Luego de advertir que “a Chihuahua no se le arrebata lo que le pertenece, a Chihuahua se le respeta”, Javier Corral también pidió que todos los hogares del estado exhiban desde hoy banderas o estandartes con la exigencia de Justicia para Chihuahua.



Explicó que la táctica del Gobierno de la República es aislar al Gobierno Estatal del pueblo y negarle los recursos para atender las necesidades de la gente, además de dividir, confundir e incluso alentar a través de sus medios afines, la angustia, el miedo, el terror y la zozobra entre la población.



“Sin faltar un minuto a nuestras obligaciones laborales para con Chihuahua, estaremos enviando a todos los estados y principales ciudades de la República a varios de nuestros funcionarios, líderes sociales, económicos, políticos, a que celebren reuniones informativas e inviten a un gran movimiento nacional por el combate a la corrupción y por el respeto absoluto al federalismo”, dijo el mandatario.



Detalló que si algunas instancias del aparato judicial federal se manchan al otorgar impunidad o buscar sanciones menores para César Duarte y sus cómplices, o para sus beneficiarios, se van a emplear todos los medios que la ley facilita, para recurrir las sentencias corruptas.



El jefe del Ejecutivo convocó a los presentes a la siguiente etapa de resistencia, no solo para construir esta exigencia nacional de justicia, sino también una estrategia de resistencia frente al embate de la Federación.



“Para poner fin a la impunidad, vamos a desplegar una acción nacional de comunicación lo más ampliamente posible sobre el caso Chihuahua y la trascendencia de sus investigaciones; vamos a explicarle el pueblo de México cada uno de los casos, cómo se fueron construyendo, a dónde se fueron los recursos y quiénes son varios de los implicados”, señaló.



El gobernador dio a conocer que se discutirá el caso Chihuahua en todo el país, acción que iniciará en Chihuahua colocando en todo espacio público o privado, en vehículos, edificios, portales, papelería, en eventos, en recibos, en carteleras, de nueva cuenta la exigencia a Peña Nieto, con la leyenda: “Extradición Duarte ya, justicia para Chihuahua”.



Informó que se retomará la integración de las dos misiones chihuahuenses, que se suspendieron tras el acuerdo del 3 de febrero pasado que se signó con la Secretaría de Gobernación, mismo que no se ha cumplido.



Por lo anterior, la primera misión actuará a nivel nacional y se pondrá en contacto inmediato con organizaciones ciudadanas, gremiales, profesionales, académicas y empresariales, para emprender acciones de información y apoyo al movimiento de Chihuahua contra la corrupción política, en todo el país.



Agregó que también se enviará una misión especial a los Estados Unidos y en otros países, donde tengan sede organismos internacionales que luchan contra la corrupción, a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y los derechos humanos.



Dijo que la misión a los Estados Unidos se contactará con los chihuahuenses que viven allá y con los mexicanos que quieran solidarizarse con la causa, para que acudan a los consulados mexicanos a solicitar la extradición de César Duarte, lo cual comenzará por el Consulado de México en El Paso, Texas.



Adelantó que con los propios mexicanos allá, se unirán fuerzas para rechazar el despliegue de la guardia nacional que el presidente norteamericano ha decretado en la frontera con México.



De la misma manera, esta misión contactará a organizaciones, medios de comunicación, actores políticos y sociales de aquel país, para explicar el caso Chihuahua y solicitar el apoyo del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.





“No dejaremos de recurrir a las vías legales, para desahogar todos los cauces y recursos que podamos usar. Quiero aclarar con toda transparencia este punto. Ya sabemos que el presidente del Consejo de la Judicatura, que es al mismo tiempo el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido un comunicado para avalar la conducta del juez federal Gerardo Moreno García y del Décimo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal, que avaló la atracción del caso Gutiérrez a la Ciudad de México, cuando ellos saben que los delitos se cometieron en contra del pueblo de Chihuahua, que fueron investigados por chihuahuenses, que las órdenes de aprehensión fueron dictadas por jueces chihuahuenses, que la víctima del delito es Chihuahua, que los ofendidos son los chihuahuenses”, detalló el gobernador.



Consideró, independientemente de que se tiene conocimiento de cómo resolverán porque ya adelantaron sus criterios, mañana enviará a través de la Secretaría General de Gobierno, el recurso de queja que permite la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, ante el Consejo de la Judicatura, para impugnar la actuación de ese juez y de los magistrados que integran el Décimo Tribunal Colegiado de Circuito.



Agregó que además se presentará un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se revise si esta sentencia se dictó apegada a derecho, toda vez que el juez de Chihuahua había planteado ese conflicto competencial, ante un tribunal colegiado federal, con sede en el propio estado de Chihuahua.



“Que revisen los ministros de la Corte, no solo los argumentos del juez, no solo los argumentos y las razones del tribunal colegiado, que revisen la forma, el proceso tan desaseado, tan burdo como se llevaron ese caso, en un mismo día, en cuestión de horas un caso que regularmente tarda seis meses o un año, listaron, discutieron, resolvieron y notificaron la resolución del Tribunal Colegiado”, denunció.



Como parte de las acciones, se abrirá a partir de esta tarde, una petición en la plataforma Change.org, para que la Suprema Corte revise la sentencia de ese Tribunal Colegiado y que los mexicanos se sumen a esa petición.



“En este recurso vamos a exponer los argumentos jurídicos para demostrar que el juez federal no es competente para conocer la causa penal, porque le pertenece al estado; tiene que revocar la sentencia de ese colegiado y declarar competente al juez de Chihuahua”, indicó.



El gobernador informó que a mediados de mayo convocará al Encuentro Nacional Anticorrupción, a celebrarse en Chihuahua, para lo cual se invitará a organizaciones civiles, empresariales, sociales, académicas, entre otras, para organizar el movimiento nacional contra la corrupción política.



“Vamos a constituir el foro nacional más vibrante, más informado, más engrosado sobre los casos de corrupción política”, expresó.



Dijo que en este foro se tratarán además del caso Chihuahua, temas como la Casa Blanca de Peña Nieto, la Casa de Malinalco de Luis Videgaray, el caso de Odebrecht, el de OHL del Estado de México, la gran estafa y el socavón del paso exprés que “son los casos de la impunidad que ha llegado a niveles demenciales en esta administración federal”.



“Nunca nos verá la Federación de rodillas, en Chihuahua la justicia llegará siempre que la memoria no se rinda, nosotros nunca ofreceremos impunidad, perdón o amnistía a los corruptos, a los mafiosos o a los narcotraficantes, cuando del dinero del pueblo o del pueblo mismo se trate”, advirtió.



“El pueblo jamás debe olvidar, porque el pasado malo que no se sanciona, vuelve indiscutiblemente. Hemos acuñado una esperanza y esa es nuestra fuerza, nuestra esperanza se ha vuelto invencible y cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria es definitiva, a esa victoria tiene derecho y por él vamos a luchar, la dignidad del gran pueblo de Chihuahua”, concluyó.

15/04/2018