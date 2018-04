Condena Fiscal General ataques contra agentes policiacos - Advirtió que van tras los responsables y por quienes ordenaron las agresiones

El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, condenó los ataques armados en contra de los agentes policiacos y aseguró que existen avances en las investigaciones para que ninguno de los hechos quede impune.



“Vamos por los responsables y contra aquellos que ordenaron estas agresiones; sabemos que son respuesta del combate al crimen, son actos de cobardía, sin razón, moral, ni escrúpulos, que los delincuentes cometen para tratar de desestabilizarnos; no obstante, nuestros elementos siguen con la misma convicción de servir”, expresó.



Peniche Espejel dijo que los ataques registrados el pasado sábado en tres municipios de la entidad no están relacionados, ni conectados entre sí; toda vez que son lugares de operación de diferentes grupos criminales.



“Estos hechos nos indignan porque es en contra de la justicia y la sociedad; sin embargo, debemos dejar en claro que la única fuerza que impera en el gobierno, es la fuerza de la Ley, no hay complicidades, ni complacencias porque nuestro trabajo es combatir la delincuencia” señaló.



El Fiscal aseguró que los Policías de la Agencia Estatal de Investigación y de la Comisión Estatal de Seguridad están haciendo sus labores de manera efectiva, comprometida y profesional.



“Quienes trabajamos en el rubro de seguridad sabemos el riesgo que representa, pero alguien tiene que hacer frente a los enemigos de la paz, por ello, mi reconocimiento, respaldo y apoyo a la Corporación”, concluyó. 16/04/2018