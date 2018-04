“Si Slim cree que el aeropuerto es buen negocio, que lo haga con su dinero”: AMLO Slim defiende el Nuevo Aeropuerto; AMLO “no tendría por qué meterse”, advierte

Ciudad de México (Proceso).-El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) marcó el inicio de la semana de proselitismo para Andrés Manuel López Obrador, luego de que por la mañana el magnate Carlos Slim descalificara la propuesta del tabasqueño de cancelarlo.



“Yo respeto la opinión de todos, si él opina de esa manera, está en su derecho, porque él es parte de las empresas que están construyendo ese aeropuerto, él es contratista. Si es, como dice él, un buen negocio, pues que lo haga con su dinero”, aclaró López Obrador a pregunta de los reporteros.



En su gira por Sonora, López Obrador recordó que tanto Slim como Hipólito Gerard –cuñado de Carlos Salinas– son dos de los principales contratistas del NAICM, por lo que es natural que el magnate, como hombre de negocios, defienda sus intereses.



La mañana inició con un nombre viral: Carlos Slim, el hombre más rico de México y uno de los más acaudalados del mundo, quien dictó una conferencia de cuyo contenido, destacó en redes sociales, su rechazo a la propuesta de López Obrador que, por su parte, había colocado en su cuenta de la red social Facebook una historieta con caricaturas y datos explicando sus críticas al proyecto y su propuesta alternativa.



En las declaraciones de hoy, López Obrador afirmó que ese proyecto es un “barril sin fondo”, que costará al país por lo menos 300 mil millones de pesos. Luego insistió:



“Si lo hace con su dinero, se le puede dar la concesión… si él considera que es buen negocio, que lo construya con su dinero y se le da la concesión, pero que el dinero del pueblo no se malgaste, nosotros vamos a cuidar que no haya corrupción”.



Anunciado en septiembre de 2014, el NAICM es uno de los temas que ha despertado mayor polémica en el arranque de la campaña, especialmente por la defensa del proyecto por parte de organismos empresariales y servidores públicos relacionados con la obra.



No obstante, es la primera vez que Carlos Slim o sus ejecutivos salen abiertamente a cuestionar el planteamiento del candidato presidencial, no obstante que, además de haber obtenido 60% de la construcción de la obra, fue su yerno, Fernando Romero quien la diseñó.



Precisamente, las críticas de López Obrador se dirigen a la ubicación del proyecto, en el antiguo vaso del lago de Texcoco, debido a las condiciones geológicas e hidráulicas del lugar. De hecho, en eso descansa el elevado costo del proyecto desarrollado por Romero, quien además se encarga de la gestoría de la obra, cuyo costo se estima oficialmente en poco más de 200 mil millones de pesos.



De esa cantidad, las empresas de Slim acaparan contratos por 60% de la obra, y un monto asignado hasta finales de 2017 por 100 mil millones de pesos.



En su edición 2131, correspondiente al 2 de septiembre pasado, Proceso dio cuenta de las condiciones de los contratos y la obra, que garantizan ingresos transexenales a contratistas favorecidos durante el sexenio.



Los contratos más jugosos obtenidos por las empresas de Slim en el NAICM son en consorcio con otras empresas propiedad de la élite de contratistas más favorecidos del sexenio, entre éstos destaca la asociación con GIA propiedad de Hipólito Gerard; Hermes, de Carlos Hank, e ICA, que preside Bernardo Quintana. 16/04/2018