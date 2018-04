IMSS concientiza sobre los accidentes automovilísticos y sus consecuencias • Una congestión alcohólica puede ocasionar la muerte e incapacidades en un accidente vial.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), exhorta a los chihuahuenses a mantener las precauciones necesarias al conducir, tras advertir que un accidente vial pueda ocasionar incapacidades físicas permanentes o hasta la muerte.



La atención de lesionados y personas que requieren cuidados médicos en los hospitales se incrementa hasta en 70 por ciento durante sábado y domingo, debido a que gran parte de los pacientes son personas que sufrieron algún accidente automovilístico, en el que intervino alguien que consumió alcohol en exceso.



De acuerdo con la Coordinación de Salud Pública del IMSS, el alcohol ocasiona que las personas tengan reflejos más lentos y percepción diferente de la realidad, por eso, en ocasiones, pierden el miedo, se desinhiben, no tienen precaución, se exceden en los límites de velocidad al conducir una unidad, incluso, pueden perder el control de sí mismos y poner en peligro su propia vida.



Por lo tanto, se hace o hincapié en que ante esas condiciones, se debe de extremar las medidas de prevención conducentes, para no ser víctimas de accidentes y lesionarse o lesionar a terceros.



Por lo tanto, se recomienda observar lo siguiente:



• No conducir en estado de ebriedad

• Utilizar siempre el cinturón de seguridad

• Conducir de manera moderada

• Aumentar la distancia entre el vehículo propio y el de enfrente

• No hablar por celular, ni escribir mensajes de texto mientras se maneja

• Evitar frenar bruscamente en curvas, utilizar el freno de motor.

• Usar adecuadamente porta infantes si se lleva niños

• Si conduce motocicleta usar casco



Por último, se exhorta a la población de derechohabiente del IMSS a que se diviertan de una manera sana, sin necesidad de incluir bebidas alcohólicas; y, si van a beber lo hagan de una manera responsable, sin arriesgarse ó poner en peligro la vida de las demás personas. 16/04/2018