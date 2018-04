“La verdad que le pesa al PRI, es que 8 de cada 10 mexicanos no quieren más PRI”: Fernando Álvarez.

“Es claro que Omar Bazán y el PRI ya no quieren queso, sino solo salir de la ratonera. Por eso han llegado a calificar de grave la persecución judicial que el gobierno actual realiza de los delincuentes de su partido y la denuncia sobre la ilegal protección que el gobierno federal intenta brindarles”, dijo Fernando Álvarez Monje.



El presidente estatal del PAN llama la atención de la ciudadanía para que se percate que el miedo que refleja el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, ya no lo genera la inminente derrota electoral del PRI, sino la denuncia ante foros internacionales sobre la corrupción y los abusos del poder ejecutivo federal, pues está claro que en la caída del gobierno federal, hay muchas posibilidades de que se lleve entre los escombros a varios liderazgos de su Partido, el PRI.



“Es evidente que el dirigente estatal del PRI tiene pánico de que el gobierno estatal exhiba ante instancias internacionales la enorme corrupción y la extensa red de complicidades que se construyeron desde el gobierno de Enrique Peña Nieto y que tocaron profundamente las entrañas de los comités directivos estatales del PRI, como el que ahora él encabeza”, apuntó.



Más allá de los adversos resultados electorales que esperan, Omar Bazán lo que teme es que el manto de impunidad que el gobierno federal intenta tender sobre el ex gobernador y sobre todos sus cómplices se desvanezca ante el escrutinio internacional y no solo termine con una estrepitosa derrota electoral, que sería lo de menos, sino con ingreso del liderazgo priista a la cárcel”, puntualizó. 16/04/2018