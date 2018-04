Invita Sedesol Chihuahua a no ser víctimas de defraudadores

Como parte del compromiso de ayudar a los chihuahuenses y trabajar estrictamente apegado a los lineamientos del blindaje electoral, la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) Delegación Chihuahua informó que actualmente solo se están entregando los apoyos previamente asignados a la población para evitar malinterpretaciones con la entrega del recurso federal y el sano desarrollo del proceso electoral vigente.



La Sedesol desmintió que personal operativo de la Delegación se encuentre actualmente realizando visitas, solicitando información personal o “entregando” apoyos, por lo que invitó a la población a hacer caso omiso a estas situaciones descartando que estos actos sean realizados por parte de su personal.



Invitó también a hacer caso omiso a mensajes en donde les invita a participar en la entrega de algún tipo de apoyo o donde incluso les piden algún tipo de anticipo para poder ser acreedor del mismo.



Informó además que los pagos correspondientes al bimestre marzo-abril del programa ‘65 y Más’ se realizará de manera normal, mientras que los beneficiarios que cobran vía tarjeta bancaría se les hará su depósito dentro de las fechas correspondientes y los beneficiarios que cobran por medio de giro bancario se hará su pago de la misma forma que otros bimestres.



Por ultimo invitan a toda la población que necesite cualquier información o duda a llamar a los teléfonos 614 410 18 82 y 614 410 18 83 o acudir personalmente en un horario corrido de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde a las instalaciones ubicadas en la calle Pacheco No. 1205 de la Colonia Obrera y en la Avenida Ocampo No. 1810 de la Colonia Centro, en Chihuahua Capital. 17/04/2018