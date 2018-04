Promoverá ConFamilia amparo contra el Senado por no dictaminar iniciativa por la familia El Senado viola sus propias leyes.

Vergonzosa omisión de los presidentes de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano.

Despreciar a la ciudadanía, en un tema vital como es la familia, amerita un voto de castigo para los legisladores que aspiren a otros puestos públicos.

Chihuahua Unido por la Familia que representa a más de 200 asociaciones anunció en conferencia de prensa su apoyo a la decisión el Consejo Mexicano de la Familia (ConFamilia) de promover un amparo ante un Juez de Distrito de CDMX contra el Senado de la república por no dictaminar lo que fue la primera iniciativa ciudadana.



Hace poco más de dos años, encabezando el esfuerzo ciudadano, ConFamilia presentó la primera iniciativa ciudadana en la historia de México para reformar la Constitución; la cual busca proteger a la familia, “el elemento natural y fundamental de la sociedad…”



José Medrano Carrasco, coordinador de Chihuahua Unido por la Familia recordó que esta iniciativa se presentó el 23 de febrero de 2016 y resulta preocupante y molesto para millones de mexicanos, el desinterés mostrado por los senadores; y en particular por los presidentes de la Comisión de Puntos Constitucionales, Enrique Burgos García (PRI); de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez (PRD).



A través de un comunicado de prensa Juan Dabdoub Giacoman, presidente de Confamilia expresó “nos preocupa la vergonzosa omisión de los senadores José María Martínez Martínez (PAN – ahora Morena) y Lisbeth Hernández Lecona (PRI), quienes ocuparon por dos años cada uno la presidencia de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano y no hicieron absolutamente nada por sacar adelante la iniciativa ciudadana por la familia”.



“Si los Senadores van a aprobar leyes que luego ellos serán los primeros en violar, traicionando a la ciudadanía, no merecen volver ocupar cargo público alguno, “Aunque nuestro deseo es la aprobación de la iniciativa ciudadana que presentamos, lo menos que esperábamos era que el Senado la discutiera y dictaminara”.



Por su parte, el presidente de la Comisión de Familia, Asuntos Religiosos y Valores del H. Congreso del Estado, diputado Israel Fierro Terrazas indicó que el 6 de abril de 2017 esta legislatura exhortó al Senado de la República para que dictaminara a favor la iniciativa ciudadana con el fin de proteger el matrimonio natural y familia en nuestro país, “es por ello que nos solidarizamos y apoyamos a ConFamilia con las acciones que ha emprendido para lograr que se dictamine esta iniciativa”.



Los puntos fundamentales de esta iniciativa ciudadana, todos ellos derechos humanos universales, son: proteger el matrimonio y la familia natural como instituciones de interés público, proteger el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, proteger el derecho de los niños a tener un padre y una madre y proteger el entorno que rodea a la familia; buscando que ello guie el diseño, ejecución y evaluación de todas las leyes, programas y políticas públicas de los tres poderes de la Unión de los tres niveles de gobierno.



Estuvieron en la conferencia de prensa que se efectuó en el Mezanine del recinto legislativo, el coordinador de Chihuahua Unido por la Familia, José Medrano Carrasco; el presidente de la Comisión de Familia, Asuntos Religiosos y Valores del H. Congreso del Estado, diputado Israel Fierro Terrazas; el presidente de Conciencia Social y representante de ConFamilia en Chihuahua Fco. Javier Valenzuela Casas y el Coordinador del Frente Nacional por la Familia en Chihuahua, Luis Enrique Pérez Delgado.

17/04/2018