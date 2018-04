¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Medio Nublado Máxima 27° Mínima 11° Jueves 19 de Abril Maestros son maltratados por el gobierno: Cruz Pérez Cuellar No es posible que el gobierno gaste en una asamblea y no pague a maestros: CPC

Parral, Chih.- Tras el paro de labores que realizaron de nueva cuenta los maestros en la mayor parte del estado, el candidato al Senado de la República por la alianza Juntos Haremos Historia, Cruz Pérez Cuellar, envió un mensaje de solidaridad y apoyo a los docentes de Chihuahua.



“No es posible que el gobernador se la pase jugando golf y que realice gastos para regalar cachuchas, camisetas y sombrillas durante su asamblea informativa y no se preocupe por pagarle a los maestros” señaló Pérez Cuellar.



El candidato manifestó que en la alianza que representan Morena, Encuentro Social y el Partido del Trabajo, están muy comprometidos con los maestros y que si lo ayudan a llegar al Senado de la República, tendrán un aliado para defender sus derechos.



Cruz Pérez Cuellar, manifestó que parte de la problemática con los docentes, recae en que el encargado de la educación en el estado Pablo Cuarón Galindo, es un funcionario que no sabe de la educación pública y que toda su vida se ha dedicado a la educación privada.



Reiteró que es lamentable que se tenga un gobierno del estado que prefiera gastar su dinero en alabar al gobernador en una asamblea pública, que en darle a los maestros los pagos que por ley les corresponden.



Lo anterior lo manifestó el candidato durante su gira de trabajo por Parral, en donde aprovechó además para invitar a los ciudadanos a apoyar al candidato a la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, quien visitará este municipio el próximo 26 de Abril.



El candidato al Senado de la República, detalló que se trata del único candidato presidencial que ha visitado por segunda vez al estado de Chihuahua durante la campaña, lo que habla del compromiso de López Obrador con el estado.



Agregó que López Obrador ha visitado varios municipios del estado y que en plena campaña venga a Parral es de resaltarse, por lo que reiteró la invitación a apoyar su proyecto y el proyecto de Morena durante la visita del candidato presidencial la próxima semana.

17/04/2018

© Todos los Derechos Reservados eldigital.com.mx 2008 creado por i-nws Contacto Bienvenido al Mundo Real