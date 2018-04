Conflicto magisterial lo heredamos de administraciones priístas: Maribel Hernández

La Diputada local del Partido Acción Nacional en el Congreso, Maribel Hernández Martínez, lamentó que los maestros decidieran ir a paro, a pesar de que el gobierno estatal está resolviendo la problemática del pago a los docentes, “un problema heredado de administraciones priístas”, apuntó.



La legisladora manifestó que el rezago en materia de sueldos viene desde el 31 de mayo de 2015, fecha límite para armonizar la Ley General de Coordinación de Servicios Profesionales Educativos, sin embargo, tanto el ex gobernador César Duarte, como su secretario de educación en ese momento, Marcelo González Tachiquin, hicieron caso omiso a esta situación, “es hasta la presente administración que se corrigió el asunto de los pagos atrasados”, señaló.



Hernández Martínez mencionó que incluso el Partido Nuevo Alianza, una de las fuerzas políticas más críticas en el tema, también incurrió en actos de omisión al no armonizar, en el tiempo establecido, la ley antes mencionada.



Actualmente, dijo la Diputada, “se ha cubierto el 85% de los pagos. Aquí el problema es que por omisiones o falta de interés, algunos maestros se quedaron fuera del sistema de prestaciones, por lo que esta falta de pago se debe a un proceso administrativo, no significa que se les esté dejando de pagar, como algunas fuerzas políticas han mencionado”.



Por último, mencionó que la Secretaría de Educación en el Estado ha realizado los pagos rezagados de otras administraciones y ha demostrado total disposición para resolver el asunto de los rezagos, de acuerdo a los compromisos establecidos con los propios maestros. 18/04/2018