Ante elevadas temperaturas, implementa JMAS horarios para un mejor aprovechamiento del riego de plantas y jardines en hogares El horario de riego es después de las 7 de la tarde y en los días establecidos para la terminación numérica de cada vivienda

Los sábados queda prohibida la práctica de riego, ya que es el día en que se incrementa el consumo de agua en los hogares



Con motivo de la temporada de calor y de las altas temperaturas que se registran en la ciudad, así como para lograr un mejor aprovechamiento del vital líquido, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua (JMAS) dio a conocer los horarios y días establecidos para el riego de plantas, árboles y áreas verdes en los hogares.



Para que el agua se absorba correctamente, no se debe regar durante el día, pues el suelo está caliente y el agua se evapora rápidamente y no cumple efectivamente con la principal función, que es hidratar las plantas.



El horario establecido para el riego de plantas y jardines en las casas habitación es después de las 7 de la tarde y las viviendas cuyo numeral termine en 0, 2, 4, 6 y 8 podrán regar los días lunes, miércoles y viernes; en tanto que las que tengan terminación en 1, 3, 5, 7 y 9 les corresponde los martes, jueves y domingo.



La JMAS informa que los sábados queda prohibida la práctica de riego, ya que es el día en que se incrementa el consumo de agua en los hogares.

Con esta medida la JMAS pretende crear consciencia sobre el uso responsable del agua, y aunque la finalidad no es aplicar multas a los usuarios que no cumplan con estos horarios, en caso de que se les sorprenda regando fuera de lo establecido, se procederá a realizar la sanción correspondiente. 18/04/2018