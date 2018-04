No somos insensibles al problema de los maestros en el Estado: Citlalic Portillo

Respecto a los últimos acontecimientos entre el magisterio y Gobierno del Estado, donde los maestros han tomado calles de la Ciudad de Chihuahua y oficinas gubernamentales, la Diputada Citlalic Portillo declaro que en el Congreso del Estado no son insensibles al problema y que la situación puede llevarse de mejor manera.



‘’Este es un problema que se ha venido acumulando desde tiempo atrás y es un problema con muchos puntos, tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos de cada uno de ellos, por una parte, los maestros están en todo su derecho de pedir su pago, por otra no es un secreto las finanzas del Estado, sin embargo el pago ya está programado y luego tenemos el problema de la armonización de la Ley General de Servicio Profesional Docente que debió haber quedado en mayo del 2015’’.



Luego de que circularan versiones que afirman la indisposición de dialogo por ambas partes de la traba, Citlalic Portillo pidió mantener la calma.



‘’No pedimos a los maestros que desistan de sus peticiones ni mucho menos, pero estos días he visto también las quejas de personas que han tenido complicaciones en su día a día por los bloqueos en las diferentes partes de la ciudad, sin mencionar los miles de niños sin clases y por ende los inconvenientes para sus padres al momento de tener que ir a trabajar y no tener donde dejarlos. Es una situación muy difícil porque el problema está ahí y aunque tiene solución por un lado o por otro se complica, por eso no debemos perder el dialogo ni dejar que esto se convierta en una guerra campal o un problema sin fin’’. 18/04/2018