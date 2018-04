Instruye Gobernador a que se pague de inmediato a todos los maestros Propone que tribunales decidan si procede la aplicación de las prestaciones contenidas en la Reforma Educativa o las consideras en el viejo esquema

El gobernador Javier Corral instruyó a que se realicen de inmediato, entre hoy y mañana, los pagos pendientes a maestros interinos y de nuevo ingreso de todo el Estado, para que no tengan que esperar hasta mayo, como estaba programado.



“Estamos haciendo todo lo posible, y además así lo he instruido, para que el día de hoy o mañana a más tardar, salgan todos los pagos pendientes. He instruido para que lo que corresponde a salarios que están pendientes, se pague de inmediato y se entreguen los cheques de inmediato, en la ciudad de Chihuahua o en donde estén los profesores”, expresó el gobernador en un encuentro con medios de comunicación en Ciudad Juárez.



Dijo que luego se revisará si se hizo o no un pago indebido “pero por ahora la instrucción es que se pague a todos los maestros que se les debe y más vale pagar de más que no pagar”.



Con relación a las prestaciones que reclaman los maestros de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) indicó que no es un asunto de ayer o de la semana pasada.



“Este es un tema que hemos venido discutiendo con los líderes del Sindicato, desde hace muchos meses, bueno, desde que entramos, porque estos son asuntos que vienen desde la administración anterior, estos son asuntos que vienen desde la aplicación de la Reforma Educativa en Chihuahua, pues hace ya más de 3 o 4 años; lo que pasa es que decidieron radicalizarse con nosotros”, agregó el gobernador.



Recordó que al exgobernador Duarte no le reclamaron las prestaciones ni en una cartulina “y a nosotros nos han parado todas las escuelas primarias del Estado, en una medida excesiva de presión política que por supuesto tengo que deplorar, porque lo peor que se debe o se puede hacer, es utilizar a las niñas o niños para reivindicar prestaciones que están cuestionadas desde el punto de vista legal”.



Explicó que siempre les ha dicho a los líderes del Sindicato que se van a reconocer aquellas prestaciones que estuvieran pendientes y que procedan conforme a la ley, en el plazo que la Reforma Educativa estableció, para armonizar el viejo sistema prestacional con el nuevo, que empezó el 31 de mayo de 2015.



“Pero lo que no nos permita la ley, no podemos”, destacó.



El titular del Ejecutivo estatal dijo entender tanto el momento político que se está viviendo, como el hecho de que el SNTE no solo es un sindicato, también es partido político.



“Es un exceso parar las escuelas y tratar de estrangular la vida y las finanzas públicas del Estado, por este tipo de prestaciones. Lo que yo convoco es que nos sometamos a los jueces”, agregó



Indicó que lo que se les pide a los maestros es que depongan el paro porque al final de cuentas las niñas y los niños son los más afectados.



“Llamamos a la conciencia de los maestros y de las maestras, para que no se excedan en sus legítimos mecanismos de presión política. Pero que no tomen a los niños como el cauce, porque ahí se escala cualquier tensión”, señaló.



Llamó a los profesores a retomar el diálogo y destacó que siempre se han tenido las puertas abiertas.

“A mí siempre que me han pedido hablar, yo los he recibido, los he tratado muy bien. No nos merecemos, lo digo sinceramente, lo que están haciendo y me parece que se coloca más en una medida de presión política, que en una exigencia real de justicia prestacional”, añadió.



Respecto al sistema de prestaciones, el gobernador propuso que si existen diferencias de criterio en términos de la interpretación jurídica, las dos partes se sometan a las instancias legales, a los tribunales y a las autoridades laborales, para que determinen si da lugar o no, otorgar las prestaciones que reclama el Sindicato.



“Yo creo que si en este conflicto hay una apuesta política para golpear o sumar un frente más al embate que Chihuahua y el Pueblo de Chihuahua tiene de la Federación, es una apuesta equivocada y es un mal cálculo. Porque lo que está en medio es uno de los asuntos más relevantes de la Reforma Educativa y solo se va a abonar a quienes quieren derribarla toda”, añadió.



Recordó que la Reforma Educativa puso fin al viejo sistema prestacional y creó uno nuevo, basado en la evaluación y el desempeño.



“Eso fue una resistencia inicial frente a la Reforma, no permitamos que cinco años después se vuelva a abrir por la vía de la agresión política indebida, una regresión que lo único que va a hacer es sentar un mal precedente, no solo en Chihuahua, sino en todo el país”, explicó.



Destacó que nunca hubo una exigencia real del Sindicato en el mismo sentido cuando gobernaba Duarte.



Agregó que Gobierno del Estado ha tenido varios acuerdos con el Gobierno Federal, y ha sido esta instancia la que siempre ha señalado que se trata de prestaciones que no pueden otorgarse porque están después del plazo establecido por la ley y el Servicio Profesional Docente.



“Yo creo que separando el tema de los salarios, lo digo abiertamente, separando ese tema, que no debe volver a ocurrir y de ello nos vamos a encargar, vamos a regularizar a todos los profesores, separando ese tema”, indicó Javier Corral



Consideró que pronto la discusión va a ser más clara y las pretensiones y los propósitos van a ser también mucho más claros.



“Vamos a saber si realmente hay una demanda de justicia prestacional o se trata también de una medida de acción puramente política. Pero eso lo veremos en el transcurso de las siguientes horas y días”, añadió.

