Mejorar Ciudad Juárez objetivo, principal de nuestra campaña: Coalición Por México al Frente El futuro de México y de esta ciudad está garantizado con nuestro triunfo en las elecciones”, dijeron Ricardo Anaya, Gustavo Madero y Rocío Reza

Los candidatos al senado de la República de la coalición Por México al frente, Gustavo Madero Muñoz y Rocío Reza, coincidieron durante la visita de Ricardo Anaya Cortéz a Ciudad Juárez que el futuro de México y de esta ciudad fronteriza está garantizado con el triunfo en las elecciones del primero de julio. el candidato presidencial destacó que “cuando nosotros ganemos, Gustavo Madero y Rocío en el senado y yo en la Presidencia, vamos a apoyar con todo a Ciudad Juárez y le vamos a dar el lugar que le corresponde".



Durante su participación en el evento, el candidato a la senado dijo que “vamos a la presidencia a conquistar el futuro para nuestros hijos, estoy orgulloso de pertenecer al mejor Partido de México”, dijo a los jóvenes.



“formamos una alianza, un frente, una coalición para llevar a Ricardo Anaya a la presidencia de la República, estamos hablando aquí del futuro, pues lo que se va a dirimir en este proceso electoral es precisamente eso y no vamos a permitir que nos roben la oportunidad de mejorar, está muy claro que las propuestas mejores no son las del pasado, sino en las que trae nuestro candidato Ricardo Anaya Cortés”.



Estamos cansados de luchar contra la guerra de mentiras, de confusión, que nos quieren hacer sentir derrotados cuando sabemos que tenemos el único candidato que puede ganarle al engaño de López Obrador, vamos a ganar porque estamos unidos, dijo Madero Muñoz.



El candidato confirmó de manera firme que “con toda la batería de cañonazos que le han tirado a Ricardo Anaya no lo han tocar y sigue firme rumbo a la presidencia de la República; el gobierno federal de manera totalmente deshonesta ha utilizado a la PGR y a la Secretaría de Hacienda para tratar de perjudicar su imagen pero saben que, nosotros vamos a avanzar al triunfo porque la gente ya no le cree a Peña Nieto, ni al PRI y quiere un cambio de futuro y ese cambio lo representa nada menos que Anaya, un joven brillante con gran capacidad al que quiero felicitar por su campaña.



“También decirles que tenemos tres armas con las que vamos a ganar la presidencia, los debates, las campañas locales y el voto útil, con el cual convenceremos a todo aquel que quiera un cambio, y ese cambio lo representa Ricardo Anaya, quien es el único que puede vencer la falsedad y la mentira de López Orador”. 19/04/2018