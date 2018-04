Quiero ser un senador que verdaderamente represente los intereses de Juárez: Cruz Pérez Cuellar Mi lealtad esta con México, con Chihuahua y con Juárez: Cruz Pérez Cuellar

Cd. Juárez, Chih.- En su visita por ciudad Juárez, el candidato al Senado de la República por la alianza Juntos Haremos Historia, Cruz Pérez Cuellar, se comprometió con los juarenses a ser un Senador que verdaderamente represente los intereses de la frontera.



“Estoy enamorado de Juárez, aquí nací, yo lo veo como origen y destino de mi vida, y quiero ser el primer Senador de la República en la historia de Juárez que de verdad represente allá en México los intereses de esta frontera para que de verdad se empiece a abatir el enorme rezago histórico” comentó Pérez Cuellar.



Explicó que la frontera es de gran importancia para el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y prueba de ello es que el candidato presidencial eligió de entre los más de 2 mil 400 municipios que hay en el país a ciudad Juárez para el arranque de su campaña.



Detalló que como Senador quiere estar recordándole al presidente de la República el apoyo que le están dando los juarenses, pero además de recordarle el rezago que hay en la frontera en materia de pavimento, infraestructura, educación, y salud para abatir esas carencias.



“Yo a Juárez le debo prácticamente lo que soy y si me da mucho coraje como a todos los juarenses que cuando los políticos llegan a México se les olvida, se convierten en otras personas, ya no regresan para nada y luego los vemos en la siguiente campaña pidiendo el voto” manifestó Cruz Pérez Cuellar al reiterar que tiene un gran compromiso con su ciudad natal.



En entrevista el candidato explicó que ha luchado mucho por ser un representante en el Senado de la Republica y no va a desaprovechar la oportunidad histórica de cumplirle a los juarenses, porque su lealtad esta con México, con Chihuahua y con Juárez.



Agregó que hay un gran trabajo y que al igual que Juárez se han visitado otros municipios como Cuauhtémoc, Parral, Chihuahua, Morelos, Guadalupe y Calvo, Delicias, San Francisco del Oro y Santa Bárbara entre otros, en una campaña intensa pero de gran compromiso con los ciudadanos. 19/04/2018