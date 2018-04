¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Medio Nublado Máxima 27° Mínima 11° Viernes 20 de Abril José Antonio Meade celebró la aprobación de la iniciativa que elimina el fuero Ratificó su compromiso de ser el primer presidente sin gozar de esa figura

En reunión con la CONCANACO-SERVYTUR llamó a no poner en juego la confianza en el país en esta elección

El candidato a la Presidencia de la República de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, hizo un reconocimiento a la Cámara de Diputados por la aprobación de la iniciativa de Ley para eliminar el fuero.



En un encuentro con dirigentes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO-SERVYTUR), aseguró que se trata de una buena señal que permite al país avanzar en un mejor marco normativo y ratificó su compromiso de ser el primer presidente de la República que no goce de fuero constitucional.



José Antonio Meade agradeció a los legisladores que presentaron esa iniciativa en su nombre y aseguró que “abona en la convicción de que seremos capaces de conducir un México en unidad, un México que vaya hacia adelante y un México que erradique de una vez y por todas la corrupción de la política”.



En el encuentro, el aspirante del PRI, PVEM y Nueva Alianza presentó sus principales propuestas de campaña a los dirigentes de la CONCANACO-SERVYTUR, relacionadas con fortalecer el Estado de Derecho, consolidar a México como potencia turística, el impulso a la educación y el apoyo a las mujeres, entre otras.



El aspirante presidencial reiteró su compromiso de triplicar el presupuesto destinado a los emprendedores para que sean un motor de desarrollo pues, dijo, no hay nada más importante para poder emprender que tener estabilidad y finanzas públicas sanas.



“No tenemos que irnos a los 70´s y a los 80´s, para recordar lo que se siente cuando se pierde la estabilidad”, expresó el candidato, quien recordó que el año pasado hubo un trimestre en que se puso en duda la confianza en México y hubo que trabajar muy duro para recuperarla.



Mencionó que se arrancó el año con tres calificadoras que ubicaron a México en perspectiva negativa y se pensaba que el país crecería casi la mitad del pronóstico que había, pero "a un año de distancia, el trabajo para recuperar la confianza en el país fue exitoso”.



José Antonio Meade llamó a reflexionar en términos de la pérdida de confianza que había en el país en el primer trimestre del año pasado, pidió el voto a su favor y convocó: “No pongamos en juego la confianza y la credibilidad del país en esta elección”. 19/04/2018

