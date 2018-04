Mensaje de José Antonio Meade a medios de comunicación

Muy buenos días a todas y a todos.



En esta elección los ciudadanos vamos a tener el gran reto de definir el rumbo que va a tomar nuestra nación.



Yo creo firmemente, y así ha sido toda mi trayectoria, que no hay soluciones ni de un solo individuo, ni de un solo grupo.



México, para avanzar, ha tenido que sumar voluntades, ha tenido que construir consensos, ha tenido que involucrar en la construcción de su destino a muchos grupos, a grupos que piensan diferente, que tienen distinta experiencia y que solamente a través de aportar y de sumar, es que hemos venido enfrentando los muchos retos que tenemos.



En esta elección, la solución va a estar en cada ciudadano y yo creo hoy que todos aquellos que creen en la libertad, que todos aquellos que creen en la democracia, que todos aquellos que creen en la capacidad de emprender, en la ley y en el orden, tienen que tomar partido.



Ésta es una elección en donde vamos a recordar siempre de qué lado estuvimos, es una elección en donde se nos va a preguntar cuál fue la posición que tomamos frente a los diferentes temas y alternativas.



Y hoy quiero invitar a todos a tomar partido por México, quiero invitar a que se sumen a este movimiento, a que se sumen a este esfuerzo de hacer de México un mejor país.



Quiero reiterar que esta invitación está abierta para todos, pero quiero hoy, de manera particular, invitar a un grupo independiente.



Un grupo que ha demostrado valor y amor por México, un grupo que ha trabajado en todo el país con una visión valiente, innovadora y, sobre todo, que ha puesto de relieve que quieren que las cosas sucedan y que están dispuestos a trabajar en equipo.



Son mexicanas y mexicanos que han actuado, que no solamente se han quejado, sino que escogieron jugársela buscando participar de manera activa y decidida, son ciudadanos que quieren decidir por sí mismos y que piensan, en lugar de dejar que otros piensen por ellos.



Hoy en esta elección tenemos que unirnos todos, hombres y mujeres, con esta visión, con este compromiso, con esta idea, con este entusiasmo de transformar a México.



Hoy quisiera, de manera particular, reiterar la invitación a la Red Espíritu Jaguar, voces que se han unido hoy en una sola voz con Armando Ríos Píter, a quien conozco, a quien estimo, con quien he trabajado, a quien le tengo respeto, que me parece que refleja justamente los valores de consenso, de unidad, de emotividad que necesita México para salir adelante.



Y los invito hoy para que ese equipo de hombres, de mujeres, de jóvenes que saben lo que quieren, se unan a este esfuerzo, este esfuerzo que tiene solamente un objetivo: lograr un México unido.



En los momentos de grandes desafíos, hemos demostrado que nuestras mejores horas son cuando se avanza hombro con hombro con los ciudadanos.



Yo quiero un México que avance para todos, en el que la única barrera sea la que uno mismo se ponga, con un gobierno de los ciudadanos y para los ciudadanos.



Reitero, en esta elección es importante que nos sumemos todos, es importante que todos vocalmente participemos. Y hoy, con entusiasmo, con esperanza, con alegría, extiendo esta invitación que espero, sea aceptada.



Muchísimas gracias y muy buenos días. 22/04/2018