Morena dará la sorpresa el 1º de Julio: Cruz Pérez Cuellar Hay desencanto con el gobierno federal y el gobierno estatal

Cd. Juárez, Chih. (Especial).- “Yo veo un gran ánimo y nos vamos a llevar una sorpresa el 1º de julio de quienes van a votar” así lo dio a conocer el candidato al Senado de la República por la alianza Juntos Haremos Historia, Cruz Pérez Cuellar, al señalar que cada vez son más los que voltean a ver a Morena.



En entrevista en ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar señaló que durante su visita por varios municipios los ciudadanos se están comprometiendo cada vez más con el proyecto de Morena, producto de un desencanto tanto con el gobierno federal como con el gobierno estatal.



Explicó que en el caso del gobierno federal, los ciudadanos están decepcionados del presidente Enrique Peña Nieto por el aumentó a los energéticos, ya que en México, a pesar de ser un país rico en petróleo tiene altos costos en la gasolina y otros combustibles.



En el caso del gobierno estatal, señaló que el desencanto es porque Chihuahua esta estancado, no hay obra pública y no hay crecimiento económico, además de que el gobierno ha tenido constantes problemas con los maestros, con los productores del estado y carga con un grave problema en el tema de la seguridad.



El candidato manifestó que ante ese desencanto social, quien representa la esperanza en el cambio, es el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y quienes lo acompañan en su proyecto.



Pérez Cuellar manifestó que buscará apoyar todas aquellas iniciativas que respalden el proyecto de López Obrador y que será un representante que vaya a gestionar recursos a la federación para acabar con el rezago histórico que hay en Juárez y en todo el estado de Chihuahua.



Agregó que Morena es un partido joven, en el que no tienen una gran estructura y no hay una gran cantidad de recursos, pero lo que si hay es una gran voluntad de hacer bien las cosas y poner su granito de arena para cumplir los compromisos. 22/04/2018