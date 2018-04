Actual representante de Morena miente y falsifica documentos, acusa PT

La representante del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil, evidenció ante el Consejo del Instituto Estatal Electoral, que el actual representante de Morena, está falsificando documentos y acuerdos, como si fuesen de la Coordinadora Nacional de la coalición.



Lo anterior al de remover registros de Jiménez y Delicias que están siglados para el Partido del Trabajo, dañando no solamente a los candidatos y a las planillas, sino al proceso electoral, a través de una falsificación de candidatos, sin tener algún sustento para presentar.



En su intervención Aguilar Gil, detalló que el actual representante del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hizo el cambio en la candidatura a presidente municipal de Jiménez, donde colocó a su candidata, sin embargo, el PT no fue notificado de esta decisión.



”El represéntate de Morena, decide sin ningún argumento cambiar el género en el municipio de Jiménez y Delicias, que están siglados al Partido del Trabajo, afectando así el derecho de los candidatos y las planilla que ya estaban registradas”, recalcó.



Asimismo, la petista, añadió que el representante de Morena presentó formatos únicos de registro, lo cuales aseguran que la candidata es del Partido del Trabajo, mismos que son totalmente falsos, ya que el PT desconoce quiénes son estas personas.



“El consejero miente, el PT no tuvo conocimiento, ni de la respuesta de Morena, ni de por qué se tomó la decisión del cambio y eso evidentemente es lo que veremos en tribunales, jamás nos consultaron para hacer esos cambios”, precisó.



Por tanto, Lilia Aguilar, solicitó ante el Consejo del IEE un receso para que el representante de Morena clarificara los registros supletorios que hizo y así poder analizar las notificaciones a las cuales ha dado respuesta.



Posteriormente, pidió al Consejo Estatal Electoral que implemente acciones para que en lo que respecta al PT se le dé un aviso al partido y no queden en estado de omisión sus representantes ante las sustituciones que vengan a futuro. 21/04/2018