Emprendedores participantes del Tour Foro Cultural y del Emprendedor 2018

Algunos de los emprendedores que tomarán parte en el Tour Foro Cultural y del Emprendedor 2018, que se celebrará en las ciudades de Chihuahua y Juárez, dieron a conocer su historia, la cual tiene el común denominador de su pasión desde temprana edad por la actividad que realizan.



Este Foro incluirá música, baile, marionetas, juegos para toda la familia, talleres y más de 120 expositores ofertarán desde bisutería hasta unas ricas salsas para acompañar casi cualquier comida, son algunos de los principales atractivos de esta serie de actividades, que constará de cuatro días, el 28 y 29 de abril en Chihuahua y el 2 y 3 de mayo en Juárez, en ambas sedes de las 12:00 del día a las 8:00 de la noche.



Iván Uribe Domínguez, director general “Let's Do It”, señaló que el Foro Cultural nace de una necesidad de los músicos, artistas, talleristas y pequeños emprendedores y compartió que este sueño será posible gracias a un trabajo coordinado con Sharis Alcaraz, organizadora de Localito Bazar, y se pretende que estas actividades marquen un parteaguas en los eventos de

bazares en ambos ciudades.



En cuanto a los emprendedores, Isabel Aguirre compartió su historia: “Yo empiezo a bailar desde pequeña en mis fiestas de cumpleaños mi hermana mayor y yo hacíamos los pasos y se los enseñaba mis a mis primas , a la edad de 12 años mi mamá nos lleva a un grupo de baile tipo jazz y me encantó dure casi 2 años y de ahí ya no paré decidimos mi hermana y yo hacer nuestra propia academia de Baile y se nos dio la oportunidad en el Oratorio Don Bosco”.



Dijo que ahí ayudaron a jóvenes de su edad a involucrarse en cosas positivas y así dejarán la vagancia o la calle y fueron un gran equipo, hasta que su hermana decide ya no seguir en esto.



Compartió que estuvo desconcertada en un principio, pero después decidió seguir sola, hasta llegar a la academia EGO DANCE: “Estuve ahí como un año salía en un programa por las mañanas en Televisa Juárez lo cual jamás olvidaré porque fue un logro y un sueño cumplido, tuve que salir de ego por la escuela ya que era super pesada (la prepa) pero nunca deje de bailar en actividades de mi escuela etc”.



A los 17 años se enteró que en Juárez existe la carrera técnico profesional en Danza así que pasando al 6to semestre de prepa decidió entrar al mundo de la danza, en las mañanas las prepa y por las tardes Danza, al igual quen en cuando ingresó a la carrera de Ciencias de la Comunicación, hasta que concluyó ambas metas.



Cabe señalar que Isabel participó en los clásicos de Disney como bailarina y concursó en baile para ganar una beca al 100 por ciento durante un año en la universidad y la ganó.



Cuando se embarazó tuvo que dejar de trabajar, pero cuando su bebé cumplió 5 meses buscó de nuevo centros comunitarios para seguir ejerciendo, fue aceptada y actualmente tiene 3 centros y mi bebé la acompaña a dar sus talleres.



En el caso de Nubia Castillo, es estudiante de la Licenciatura de Artes Plásticas con especialidad en Pintura. Su historia comienza desde niña al siempre soñar con ser maestra de artes al desarrollar desde temprana edad talento de dibujo pintura entre otras cosas en el ámbito artístico mi inquietud por querer ser como aquella maestra de artes que tenía en la

primaria.



“Siempre sentí que el arte era algo que formaba parte de mi que era el lugar a donde yo pertenecía sentirnos necesidad de crear algo expresar emociones o sentir como crear alguna cosa a lo largo me enfrenté críticas, desalientos, burlas e incluso me llamaban rara las personas llenas de prejuicios de una carrera como lo es la rama de bellas artes ya muchas

personas no siguen su sueño por el qué dirán o el de que vas a comer , creó que las personas que se atreven a seguir sus sueños sin importar el dinero de por medio en un futuro son muy valiosas y felices porque hacen lo que les apasiona”.



Ahora tiene la oportunidad de enseñar lo que ha aprendido, es maestra de artes con niños de discapacidades diferentes, dijo que la llena de felicidad ver cómo desarrollan por medio de crear y es así como nació su interés por enseñar compartir conocimientos porque para ella el

conocimiento se debe compartir para que todos sientan el amor de crear el amor al arte.



Pedro Antonio Montejano Arellano o quien todos llaman Tony o Antonio, es el vocalista y guitarrista de Ruido Neón.



“La música siempre formo parte de mi, desde que tenia unos 3 años ( y cuando comencé a ser consciente de lo que hacia) tenia una batería de juguete y pues me gustaba pegarle, quería aprender de hecho a tocarla bien, pero nunca pude. Y en la casa de mis abuelos siempre hubo una guitarra colgada que había sido de diferentes familiares pero pues nunca aprendieron, y mi abuelo un día me llevo a clases de guitarra cuando tenia 13 años, de hecho ahí ya conocía a Jesús Briceño, actual bajista de nuestra banda Ruido Neón, y pues al tener siempre esa pasión por el rock, comenzamos a sacar covers, aun que el sabia tocar mejor la guitarra con

respecto a esas canciones, de hecho recuerdo mucho que su padre nos decía que si sacábamos una canción perfectamente, nos llevaría a un estudio a grabar jaja fue muy motivante”.



Después fue a clases de guitarra, entró al mariachi del Bachilleres Plantel 6, junto con Jesús. Posteriormente entró a un grupo de cumbias para aprender mas del mundo de la música y pues para ganar dinero extra, pero solamente duró 4 meses y se concentró en sus estudios hasta terminar la Ingeniería.



“Canté en un café de mi ciudad para sacar dinero, sin llevar clases de canto mas que con las afinaciones de la guitarra, así me guiaba. Comencé a escribir canciones muy románticas, tipo pop, pero después me di cuenta que quería evolucionar al rock, justamente es cuando nace la canción de Ruido Neón, cuando estaba en una estancia de la universidad en la Ciudad de México. Ya cuando volví pues la termine junto con Jesús y le dimos forma”, señaló.



Después escribió la canción de "Pensando en ti" y "Bulevar" para la banda "Algo De Laura", yo solo quería que sonaran las canciones.



“Yo quería cantarlas pero no tenia el apoyo de la banda, solo del bajista. De hecho yo iba a ser vocalista de la banda cuando cambiamos de nombre a "Errantes", pero no tenia equipo ni nada, así que no me tomaron en cuenta y entró alguien mas. Ahí duramos un tiempo como hasta principios del 2017 hasta que comencé a pensar que quería algo mas que tocar covers en los bares o eventos, quería escribir mas canciones, plasmar ideas, historias, anécdotas, sentimientos”, dijo.



Después creó otra banda y luego de un mes de iniciar la banda, debutaron en una guerra de bandas en el Fred´s y conocieron a Josue Serran del estudio "Simius Gold" de Ciudad Juárez y ahí en el estudio grabaron su primer live session con las canciones "Ruido Neón" y "Bulevar", después ahí mismo grabaron su primer EP donde vienen canciones como "Casino Infierno", "Bulevar", "Pensando en ti" y "Dime", todas las canciones que estaban estancadas evolucionaron totalmente y al fin pudieron grabarlas, junto con los 2 primeros sencillos conforman el primer EP de la banda.



Actualmente en el 2018 están trabajando en nuevas canciones para ampliar su repertorio y contemplar una mayor producción a futuro, junto con mas sorpresas que vienen en camino, una de ellas fue que sus canciones suenen en Orbita 106.7 FM una estación de la IMER que esta en Ciudad Juárez, lo que representa un gran avance para ellos.



Sinestesia es una banda local de ciudad Juárez, Chihuahua, México con género de rock alternativo en español. La banda se encuentra conformada por Diego Jiménez, guitarrista y vocalista principal: Carlos Escudero mejor conocido como Charlie y baterista, acompañando como segunda voz; Edsel Olvera, bajista y acompañante en la tercera vos; Alan Rodríguez como guitarra rítmica y ultimo en integrarse.



La banda lleva 6 años de haber sido conformada y apenas 2 de salir del cuarto de ensayo, se presentaron en lugares como Revolution Rock, Posibility Challenge, UACJ T. V. (en el programa casi famosos), presentados en multimedios como en lugares de la localía, donde se ha presentado la música original e inédita de la banda.



La mayoría de las influencias por los integrantes de la banda son muy diversas, desde un genero punk, alternativo y música regional mexicana, han sido los géneros e influencias que han empañado a la banda, produciendo con ello 4 canciones ya presentadas en múltiples redes sociales, estas llevan por nombre “Día y noche”, “Inerte”, “Personalidad” y “Vacío”.



Carlos Coutiño Sánchez, o Nanda Dharma, el nombre que le dio mi maestro, el Venerable Suhita Bhante Dharma.



Está enfocado a la práctica de Hatha y Power Yoga desde 2005, y para 2014 concluyó su certificación como profesor de Yoga y Yogaterapeuta. En 2010 tomó votos budistas e inicié la práctica de meditación, y desde 2015 comparto sobre el Dharma en Kandara.



La práctica de la yoga y la meditación llegaron a su vida en un momento de falta de claridad y paz, y me ayudó a sobreponerse y a darse un rumbo.



Luego de ver sus beneficios en cuerpo, mente y emociones, fue muy claro que no podría conservar sólo para sí algo tan maravilloso, y que anhelaba compartir la práctica con otras personas para que, al igual que él, pudieran sanar de adentro hacia fuera.



“Me he interesado en la vida y enseñanzas de distintos maestros de yoga y budismo: Empezando por mi maestro raíz, Suhita Bhante, y otros que me brindaron su luz a pesar de las distancias del tiempo y el espacio, Buda Shakyamuni, Naropa, Milarepa, Patanjali, Sri Swami Sivananda, B.K. S. Iyengar, Sogyal Rinpoche, Lama Zopa Rinpoche y Tendzin Wangyal Rinpoche, por mencionar algunos, quienes constantemente son un ejemplo a seguir para mí, y de quienes comparto a mis alumnos con mucha gratitud”.



Sus clases duran 90 minutos, lapso en que abarca meditación, ejercicios respiratorios, filosofía, teoría y práctica de posturas de flexibilidad, elasticidad, resistencia, fuerza y velocidad.



“Me gusta que sepas lo que estás haciendo, y cómo puedes aprovechar la yoga de acuerdo al área de tu vida que quieras desarrollar. Buscaremos enfocar tu motivación, que puedas dar lo mejor de ti cada vez, y profundizar de manera progresiva en tu práctica, lo que da como resultado la liberación: física, mental, emocional y espiritual. ¡Namaste!”, concluyó.



La historia de Katherine Tovar en el medio de la danza folklórica empieza un día de primero de secundaria, cuando el profesor pasa a su salón anunciando las clases de danza y ella muy emocionada se inscribió.



“Comenzó siendo solo un hobbie que hacía cada fin de semana, después comencé a posponer cosas para ir a ensayos y cuando menos me di cuenta, estaba tan enamorada de la danza y la cultura mexicana que no sabría que hacer si no tuviera donde ensayar. Un día decidí ir a vivir a Estados Unidos, en mi estancia sentía que algo me faltaba, además de mi familia, claro, me faltaba bailar, algo que hacía a diario, casi toda la semana, de presentación en presentación, de aquí para allá”, comentó.



Y cuando por fin volvió a México, inmediatamente buscó un grupo de danza, y no se había dando cuenta de lo mucho que extrañaba bailar hasta que ensayó por primera vez en mucho tiempo.



“Un año después de eso, hice mi grupo; Macehuani, lo mejor de estar en este medio, además de bailar, es enseñar, es una satisfacción enorme, bailar es mi pasión, estoy tan enamorada del folklor que no veo mi vida sin el”, indicó.



Patricia Marchan; Al relatar su historia, la guitarrista afirmó: “Mis padres cantaban en solo en casa. Una de mis hermanas mayores me enseñó a tocar guitarra a los 12 años. Comencé a cantar en coros de iglesia y en las escuelas. En la preparatoria forme el coro en quinto semestre. En la Universidad forme parte de la coral universitaria y nuestro repertorio era amplio; entre ellos, trova, villancicos navideños en inglés y latín.



También en la universidad forme parte del grupo de hip Jazz y participe en algunas obras de teatro cantando y actuando”.



Después se casó y embarazó y dejé mi sueños guardados en un baúl, olvidados, tiene 3 hijos y 17 años de casada, no obstante la música vibraba en ella constantemente y fue hace unos 6 años consiguió un empleo cantando en un restaurante bar.



Ese fue su primer empleo cantando, compartió que comenzó con mucha vergüenza y miedo escénico, ahí duró 2 años hasta que me mudó de casa, también cantó en Arte en el parque solo una vez, luego consiguió otro empleo cantando que solo duró unos meses.



“La música seguía vibrando dentro y fuerte de mí, pero ahora ya no soy tan joven, soy mamá y esposa de tiempo completo. Me preguntaba si tenía que olvidar la música, mis sueños, luego decidí tomar clases de canto en CUDA/UACJ. Nunca me he inclinado por la ópera ni la música clásica, más sin embargo es el estilo de mis clases. Me ha ayudado mucho a alcanzar las notas altas”, expresó.



Al abrir su corazón, comenta que debió sobreponerse a las adversidades, incluso a sí misma, al haber tenido un padre violentador físico y verbal, por lo cual creció con mucha inseguridad y miedo y pocas veces se atrevió a soñar, a visualizar mis metas, a ponerlas sobre papel y lápiz.



“Desde hace dos años me vino una depresión muy fuerte que vino a replantear mi vida, al buscar un nuevo significado y a encontrarme a mí misma, fue ahí que decidí hacer de nuevo lo que a mí corazón hacia feliz, la música. Se que mi juventud se está yendo, más sin embargo seguiré buscando espacios para hacer una de las cosas que más amo hacer, cantar”, sentenció. 22/04/2018