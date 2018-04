El primer debate presidencial en México terminó con López Obrador en el centro de los ataques El líder del partido Morena fue cuestionado por sus contrincantes por sus polémicas propuestas

Los cinco candidatos a la Presidencia de México iniciaron este domingo el primer debate electoral, que se centró en temas como la seguridad, la violencia, el combate a la corrupción y la impunidad.



El independiente Jaime Rodríguez Calderón, conocido como "El Bronco", abrió las intervenciones con una reclamación a los otros candidatos sobre la seguridad pública y la violencia.



"Tengo la experiencia de ser una víctima de este país y de los malos gobiernos", dijo "El Bronco" al mostrar una bala de las muchas que han matado a miles de mexicanos.



Andrés Manuel López Obrador, quien llegó con ventaja en las encuestas, tomó la palabra en segundo turno y le siguieron el conservador Ricardo Anaya, el oficialista José Antonio Meade y el primer segmento lo cerró la independiente Margarita Zavala.



La propuesta del candidato izquierdista López Obrador de amnistiar a los criminales para reducir la inseguridad centró parte del debate.



López Obrador propuso en diciembre pasado una amnistía a líderes del narcotráfico, siempre que cuente con el apoyo de las víctimas, lo que ha sido fuertemente criticado y rechazado por los candidatos en este debate.



Los cuatro aspirantes presionaron a López Obrador para que aclarase si está favor o no de la amnistía a los criminales.



El abanderado de la coalición encabezada por su Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que su propuesta de amnistía ha sido mal interpretada y que la misma "no significa impunidad, sino "atender las causas originales de la violencia".



"Dices tantas barbaridades Andres Manuel. Dinos si también vas a convocar a los narcotraficantes", preguntó el candidato independiente Jaime Rodríguez al líder de Morena.



López Obrador, que supera con una diferencia superior de veinte puntos al segundo candidato, Ricardo Anaya, afirmó que cuando gane las elecciones convocará a todo tipo de personalidades, incluido el papa Francisco, "sin descartar ninguna opción, ninguna alternativa".



Asimismo, presumió de sus resultados como Jefe del Gobierno de Ciudad de México (2000-2005) al asegurar que en su gestión disminuyeron delitos como el robo de vehículos con violencia y los homicidios.



"Fue exitosa nuestra experiencia", sostuvo.



El candidato independiente Jaime Rodríguez descalificó las propuestas de López Obrador y aseguró que los partidos no son la solución al problema de la violencia porque "para la seguridad pública no debemos hacer propuestas populistas".



"No sabemos todo, no soy Santa Claus ni quiero ser supermán. Vamos a contratar a los mejores. Vamos a constituir una policía cibernética, a construir el FBI" mexicano, dijo Rodríguez.



Anaya, candidato de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano, afirmó que la estrategia actual de seguridad no funciona y debe ser cambiada, y ofreció desmantelar y descabezar las organizaciones criminales, profesionalizar la policía y mantener el apoyo del Ejército y la Marina "hasta contar con policías confiables".



Anaya centró sus ataques en López Obrador y obvió al resto de los candidatos sin apenas prestar atención al aspirante del PRI, José Antonio Meade, en tercer lugar en las encuestas.



Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012), dijo que el eje del gobierno que se propone encabezar "será defender a los mexicanos, defenderte de los corruptos, de los delincuentes, de Trump, del abuso de los partidos políticos".



Aseguró que el actual gobierno, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, "nos falló a todos".



Como propuestas para afrontar la inseguridad planteó fortalecer la policía, usar la tecnología para incrementar la capacidad de inteligencia, atacar la impunidad, dar prioridad al combate al feminicidio, a la trata de personas y a las desapariciones, y fomentar los valores.



Meade insistió en que hay que mejorar la estrategia de la seguridad con una mejor prevención, disuasión y combatir contra la impunidad.



"De la seguridad de tu familia me encargo yo", afirmó Meade.



Este primer debate, de los tres que ha programado la autoridad electoral de México, sde llevó a cabo en el Palacio de Minería, en la Ciudad de México.



Con información de EFE 22/04/2018